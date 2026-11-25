Erjon Vishkulli ka dalë nga ambientet e Prokurorisë së Tiranës, ku u mor në pyetje në lidhje me plagosjen e tij, gjatë protestës së 24 tetorit.
Në dalje ai foli për mediat, duke thënë se i takon drejtësisë që ta zbardhë të gjithë ngjarjen. Ai tha se në protestën e paralajmëruar më 28 nëntor, nuk e di a do të marrë pjesë pasi e gjitha varet nga gjendja e tij shëndetësore.
“Unë kërkoj drejtësi. I takon drejtësisë, ata duhet ta zbardhin. Mesazhi im është që Shqipëria është e jona, e të gjithëve. Në protestë nuk e di a do të dal, do varet nga gjendja ime. Unë vijon edne kontrollet dhe aty brenda do ma mbanin më shumë po e panë që nuk isha në gjendje dhe më lanë të ikja.“- tha ai.
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