Tirana do të ketë një teatër të ri para vitit 2023. Kryebashkiaku Erion Veliaj në një intervistë për Report Tv u shpreh i vendosur për ndërtimin e Teatrit të ri Kombëtar, pavarësisht protestave dhe qëndresës së artistëve. Ai sqaroi se godina e re do të ketë edhe një hapësirë muzeale për teatrin e vjetër.

“Do të fillojmë punë menjëherë, po detajojmë projektin, pastaj ndërtimi. Është kantier ndërtimi. Përpara fundit të mandatit tim do të ketë përfunduar teatri i ri, para 2023.

Nëse do të lejohemi që të punojmë normalisht. Ne do ta mbarojmë përpara 2023. Në funksion të teatrit të ri ka vend për dialog. Do të ketë një hapësirë muzeale për teatrin e vjetër. Do të kemi një miniaturë të teatrit të vjetër”, tha ai.

Kreu i Bashkisë tha se PD s’ka shanse të vijë në pushtet dhe se vitin tjetër Rama merr mandatin e tretë. “Nuk ka asnjë shans që një parti që vetëm saboton që të vijë në pushtet. Mos i bjerë në qafë robit të mirë që punon, lerë të qetë.

Një pakicë që bërtet shumë, por nuk ka asnjë impakt. Edi Rama po përgatitet për një mandat të tretë. Për dikë që nuk zgjohet nga gjumi dhe e ka kthyer partinë në një gjobëvënie, kërcëno një kontraktor, ai shkon e zgjidh me kunatin, në mëngjes thotë oligarkë pastaj shkon i merr dy vila dhe nuk i përmend më emrin.

Rri tërë ditën me njerëzit e pasur të këtij vendi dhe i shan. Këtej thotë u thotë oligarkë, këtej thotë do të sulmoj qendrat tregtare. Demokratët këtë e dinë, më vjen keq që kanë mbetur në dorën e një gjumashi”, deklaroi Veliaj.