“Erion Veliaj i ndaluar padrejtësisht nga SPAK”, zyrat ligjore ndërkombëtare publikojnë raportin: Arrestimi i tij para zgjedhjeve pengesë për procesi

Dy zyrat ligjore Kasowitz LLP me seli në Nju Jork dhe Mishcon de Reya LLP me seli në Londër, që përfaqësojnë Erion Veliajn, kryetarin e Bashkisë së Tiranës, kanë publikuar një raport lidhur me ndalimin e kryebashkiakut Erion Veliaj.

Raporti trajton ndalimin e padrejtë të Veliajt pa akuzë që nga 10 shkurti 2025, në një shkelje të mundshme të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (KEDNJ) dhe parimeve të procesit të rregullt ligjor në Shtetet e Bashkuara . Raporti Kasowitz -Mishcon de Reya detajon se si Kryebashkiaku Veliaj u ndalua nga Struktura Speciale Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar SPAK më 10 shkurt 2025 vetëm tre muaj para zgjedhjeve parlamentare kombëtare. SPAK e ndaloi Kryebashkiakun Veliaj pa akuzë në kushte që e kanë penguar atë të kryejë mandatin e tij si kryetar bashkie dhe të përmbushë detyrat e tij të fushatës në zgjedhjet kombëtare të 11 majit. Sipas raportit, ndalimi i tij i vazhdueshëm pa akuzë u miratua nga gjykata e SPAK pa thënë nëse ndalimi i tij ishte i arsyeshëm. ‘Më 10 shkurt 2025, tre muaj para zgjedhjeve parlamentare SPAK ndaloi kryetarin Veliaj pa akuzë dhe në kushte që e pengojnë atë të kryejë përgjegjësitë e tij si kryetar bashkie dhe e pengojnë atë të marrë pjesë në fushatën kombëtare. Më 9 shkurt 2025, SPAK vendosi masën e sigurisë personale “Arrest në burg” sipas nenit 238 të Kodit të Procedurës Penale ndaj kryetarit Veliaj. Të nesërmen, më 10 shkurt 2025, policia gjyqësore e ndaloi kryetarin Veliaj me arsyetimin se ai ishte “i dyshuar” për kryerjen e veprave penale të korrupsionit dhe pastrimit të parave, akuza që ai i mohon kategorikisht. Dy ditë më vonë, kryetari Veliaj u paraqit para gjykatës së SPAK. Gjatë asaj seance, avokatët mbrojtës të kryetarit Veliaj kërkuan kohën maksimale për t’u njohur me 26,400 faqet e dokumenteve që përmbaheshin në dosjet hetimore. Gjykata u lejoi atyre më pak se gjysmë dite për të shqyrtuar dosjet voluminoze. Kjo në fakt i mohoi avokatit të tij aksesin në dokumentet që ishin thelbësore për të kundërshtuar ligjshmërinë e ndalimit të tij. Kryebashkiaku Veliaj u privua më tej nga komunikimi efektiv me avokatët e tij pasi SPAK e vendosi atë në një kafaz sigurie gjatë gjithë seancës fillestare dëgjimore. Ndoshta jo çuditërisht, SPAK urdhëroi vazhdimin e ndalimit të Kryebashkiakut Veliaj’, thuhet në raport. Raporti thekson se paraburgimi nuk duhet të jetë arbitrar dhe duhet të jetë një masë e nevojshme, proporcionale dhe e arsyeshme. Nëse kryebashkiaku Veliaj lirohet me kusht siç duhet ai mezi pret të rifillojë detyrat e tij si kryetar bashkie ndërsa hetimi i SPAK-ut vazhdon. Raporti Kasowitz -Mishcon de Reya përshkruan më tej se si disa nga praktikat e SPAK-ut – më së shumti, prirja e SPAK-ut për të kërkuar dhe gjykatat në Shqipëri për të dhënë paraburgim të gjatë – kanë rezultuar shumë të dyshimta. Për shembull, në shkurt 2025 , Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut (” Gjykata e Strasburgut “) dëgjoi çështjen Gëllçi kundër Shqipërisë , një çështje e ngritur nga Thoma Gëllçi, ish-drejtori i transmetuesit kombëtar të Shqipërisë , i cili pretendonte se të drejtat e tij ishin shkelur kur ai u ndalua nga SPAK për gati tetë muaj para gjyqit. Në raportin e tij më të fundit, CPT u shpreh se: ” Lidhur me paraburgimin, duhet të ndërmerren hapa për të siguruar një qasje më kufizuese ndaj përdorimit të paraburgimit duke vendosur kufizime të rrepta në përdorimin e tij dhe duke inkurajuar një përdorim më të madh të masave alternative jo-burgosëse .” Nga kjo rrjedh se rasti i Kryetarit të Bashkisë Veliaj është një shembull i qartë i një problemi sistemik të identifikuar nga vëzhgues të pavarur, përkatësisht mbështetja e tepërt në dhe përdorimi joproporcional i paraburgimit, të cilin bashkëbiseduesit ia kanë atribuar vonesave në zbatimin e reformave të përshtatshme gjyqësore. Një shqetësim i mëtejshëm është fakti se, pavarësisht disa kërkesave për të vizituar kryebashkiakun Veliaj në paraburgim, avokatit të tij ndërkombëtar i është mohuar qasja tek ai për arsye të gabuara në mënyrë transparente, duke penguar aftësinë e tij për të ndjekur mjete juridike ndërkombëtare, përfshirë një kërkesë të mundshme në Gjykatën e Strasburgut. Kryebashkiaku Veliaj ka apeluar zyrtarisht vendimet e paraburgimit të gjykatës SPAK. Gjykata e Lartë e Shqipërisë ka planifikuar të dëgjojë dhe shqyrtojë apelin e kryebashkiakut Veliaj. Kliko këtu për të lexuar dokumentin e plotë