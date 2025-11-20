Enti Rregullator i Energjisë (ERE) ka miratuar një Udhëzim të ri, i cili detyron furnizuesit dhe operatorët e rrjetit të pasqyrojnë në mënyrë shumë më të detajuar dhe të qartë konsumin e energjisë elektrike në faturën mujore. Qëllimi është garantimi i transparencës dhe aplikimi i drejtë i çmimeve për kategoritë e ndryshme të konsumatorëve.
Ky udhëzim është i detyrueshëm për të gjithë furnizuesit publikë dhe të tregut të lirë, si dhe për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes (OSSH).
Konsumi i karikimit të makinave elektrike faturë më vete
Një nga ndryshimet më të rëndësishme lidhet me konsumatorët që kanë pika karikimi për automjete elektrike (EV).
Në rastet kur një konsumator ka të instaluar një pikë karikimi me fuqi mbi 11 kW, energjia e përdorur do të matet përmes një njësie matëse të pavarur.
Ky konsum do të pasqyrohet në një faturë të veçantë me titullin “Konsum për karikim automjeti elektrik (EV)”, me çmimin përkatës të miratuar nga ERE.
Konsumatorët ekzistues me pika karikimi mbi 11 kW nuk do të ngarkohen me kosto shtesë për instalimin e sistemit të ri të matjes së ndarë.
Transparencë maksimale për vetëprodhuesit
Udhëzimi sjell rregulla specifike edhe për konsumatorët që prodhojnë energji elektrike nga burime të rinovueshme, si panelet fotovoltaike.
Fatura mujore e tyre duhet të përmbajë dy rubrika të ndara: “Energjia e prodhuar nga vetë konsumatori (kWh)” dhe “Energjia e marrë nga rrjeti (kWh)”.
Faturimi neto ndërmjet këtyre dy sasive do të llogaritet dhe reflektohet në faturë, sipas metodologjisë së miratuar nga Këshilli i Ministrave.
Kategori të reja konsumatorësh në faturë
Për të garantuar zbatimin e tarifave të caktuara, çdo faturë do të duhet të përmbajë seksionin “Kategoria e konsumatorit sipas kontratës”, ku do të identifikohen qartë kategori specifike, duke përfshirë:
- Familjar me konsum nën 700 kW
2. Konsumator i FMF-së (Furnizuesi i Mundësisë së Fundit)
3. Objekt kulti
4. Furra buke/prodhim mielli
5. Pika/stacione karikimi automjetesh elektrike (EV)
6. Vetëprodhues (me burime të rinovueshme)
7. Ujësjellës-kanalizime
ERE paralajmëron se mosidentifikimi i qartë i kategorisë së konsumatorit përbën shkelje dhe do t’u nënshtrohet masave administrative. Furnizuesit detyrohen të përditësojnë sistemet e tyre të faturimit dhe të raportojnë rregullisht pranë ERE-s.
