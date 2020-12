Erë e fortë dhe reshje shiu në Vlorë/ Pezullohet lundrimi i mjeteve të vogla dhe peshkimi

Shkak për këtë vendim është bërë moti i keq, që ka përfshirë vendin ditën e sotme, me reshje shiu dhe dëbore.

Njoftimi i plotë:

Ne baze te parashikimit te kushteve hidrometeorologjike per 72oret e ardhshme ne portin e Vlores dhe jashte saj per datat 27-28-29-30.12.2020 do te jene si me posht : era dhe deti ne drejtimin JUG-JUGPERENDIM forca 5-6bft brenda gjirit te Vlores;

era dhe deti ne drejtimin JUG-JUGLINDJE forca 6-7bft 10-15m/s deri 7-8bft 15-20m/s jashte.

Permiresimi i kushteve hidrometeorologjike do te jete ne daten 30.12.2020 mbas ores 22:00.

Jane pezulluar lundrimi i mjeteve te vogla lundruese dhe ato te peshkimit.