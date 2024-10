Presidenti turk Rexhep Taip Erdogan do të vizitojë Tiranën javën e ardhshme.

Ai do të jetë në Shqipëri me 10 Tetor dhe do të qëndrojë për disa orë, ndërsa më 11 Tetor do të jetë në Serbi.

Në Tiranë, presidenti Erdogan do të pritet nga kryeministri Rama, me të cilin do të zhvillojë një takim bashkë me kabinetet përkatëse, si vijueshmëri e zbatimit te marrëveshjeve.