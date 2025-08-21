Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka zhvilluar një telefonatë me homologun e tij francez Emmanuel Macron dhe ka konfirmuar gatishmërinë e Turqisë për të pritur një samit paqeje mes Rusisë dhe Ukrainës.
Duke thënë se i kishte shprehur homologut të tij turk dëshirën e tij për të forcuar marrëdhëniet dypalëshe, Macron njoftoi përmes një postimi në rrjetet sociale në X se dy vendet mund të organizonin samitin e ardhshëm mes palëve në konflikt.
“Sapo përfundova bisedën time me Presidentin Erdogan mbi situatën ndërkombëtare. Para së gjithash, ne ndajmë qëllimin për t’i dhënë fund luftës agresive të Rusisë kundër Ukrainës. Kjo duhet të kalojë përmes ndërprerjes së armiqësive dhe vendosjes së garancive të forta të sigurisë për Ukrainën. Falënderoj Turqinë për bashkëpunimin shumë të mirë për këtë çështje, brenda kornizës së Aleancës së të Vullnetshmëve”, tha presidenti francez Ndërsa presidenca turke njoftoi se Ergogan ishte shprehur se Ankaraja është e gatshme të “bëjë pjesën e saj” dhe të “marrë rolin e mikpritësit”.
Mes të tjerash, mediat turke raportojnë se të dy liderët kanë diskutuar gjithashtu për planin e Izraelit për të marrë kontrollin e Rripit të Gazës, një plan që Erdogan e ka kritikuar ashpër, duke e quajtur “të domosdoshme” ndalimin e “arrogancës” së qeverisë së drejtuar nga Benjamin Netanyahu.
Të dy liderët ranë dakord të diskutojnë më në detaje për këto çështje gjatë Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së që do të mbahet në shtator në New York, ndërkohë që Macron ka thënë se do të njohë shtetin e Palestinës dhe u deklarua kundër planit izraelit për të zgjeruar kundër vendbanimeve ilegale ne bregun perëndimor.
Edhe kryeministri indian Narendra Modi ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidenti francez Emmanuel Macron ku sipas një deklarate nga New Delhi diskutuan përpjekjet për të sjellë paqe në Ukrainë dhe në Lindjen e Mesme.
Leave a Reply