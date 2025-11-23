Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan ka bërë me dije se të hënën do të zhvillojë një bisedë telefonike me homologun e tij rus, Vladimir Putin për të diskutuar lidhur me përpjekjet për paqe në Ukrainë. Ai shtoi se do t’i kërkonte gjithashtu Putinit të rinovonte marrëveshjen për kalimin e sigurt të grurit përmes Detit të Zi.
Duke folur në një konferencë për shtyp këtë të diele pas samitit të G20, Erdogan tha se Turqia do të bëjë gjithçka që mundet për të hapur rrugën për paqe në Ukrainë. Ai shtoi se do t’i ndajë rezultatet e bisedës së tij me Putinin me udhëheqësit dhe aleatët evropianë dhe amerikanë.
