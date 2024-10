Kryeministri Edi Rama dhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan kanë dalë në konferencë për mediat në Tiranë, e cila nisi me firmosje e marrëveshjeve mes dy vendeve, me karakter ekonomik dhe social.

Presidenti i Turqisë në fjalën e tij dënoi sulmet izraelite teksa kërkoi reagim ndërkombëtar për gjenocidin në Palestinë duke e cilësuar këtë të fundit si turp të përbashkët.

Erdogan: Të nderuar ministra dhe anëtarë të shtypit. Ju përshëndes në emër të kombit tim. Jam i nderuar që jam në vendin mik, Shqipëri. Të avancojmë bashkëpunimin tonë dypalësh. Bashkëpunimi ynë do të kontribuojë në zhvillimin e shumë fushave, si tregtia, investimet, që rrisin mirëqenien e popujve tanë. Ne do vazhdojmë bashkëpunimin edhe në fushën e mjekësisë, pasi ndërtuam spital në Fier. Shqipëria është aleati ynë më i mirë i NATO-s. Ne biseduam me kryeministrin edhe luftën e përbashkët kundër organizatave terroriste, si FETO.

/a.r