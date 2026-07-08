Dhuratat simbolike për pjesëmarrësit e samiteve të liderëve janë një praktikë e zakonshme, por zgjedhja e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan për samitin e NATO-s në Ankara ka shkaktuar habi.
Sipas mediave europiane, Erdogan u dhuroi secilit prej liderëve të NATO-s një pistoletë me emrin e tyre të gdhendur dhe një kuti me fishekë të vërtetë.
Zbulimi u bë nga kryeministri britanik Keir Starmer, i cili foli për këtë çështje gjatë udhëtimit të kthimit nga samiti. Ai tha se nuk mundi ta merrte armën me vete në Britani, pasi importimi i saj do të ishte i paligjshëm, sipas ligjeve britanike.
Pistoleta e Starmerit do të mbetet në Ankara dhe pritet të hiqet nga përdorimi, pavarësisht se Erdogan kishte siguruar një letër personale që hiqte kufizimet për eksportin e armës nga Turqia.
Kryeministri britanik e cilësoi dhuratën si një zgjedhje të papritur nga presidenti turk. Ende nuk dihet nëse edhe liderë të tjerë të NATO-s janë përballur me të njëjtat pengesa për transportimin e dhuratës.
Përveç pistoletës, liderët morën edhe dhurata më tradicionale, mes tyre librin “Politika e guximit: Erdogan dhe ngritja e Turqisë”, një botim i lidhur në mënyrë luksoze, si dhe një bllok shënimesh dhe një stilolaps me emrin e secilit lider.
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