Gjatë një bisede telefonike, Presidenti Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministri spanjoll, Pedro Sanchez, diskutuan këtë të martë, 7 prill, për marrëdhëniet dypalëshe si dhe zhvillimet rajonale dhe globale, njoftoi të martën Drejtoria e Komunikimit e Turqisë.
Siç raportohet, udhëheqësit trajtuan bashkëpunimin midis dy vendeve, ku Erdogan theksoi se solidariteti midis Turqisë dhe Spanjës, “veçanërisht në fushën e mbrojtjes dhe në të gjitha sektorët”, është mirëpritur nga popujt e tyre. Ai shtoi se të dyja palët synojnë të avancojnë më tej marrëdhëniet mes dy vendeve.
Erdogan gjithashtu komentoi mbi tensionet rajonale, duke deklaruar se Turqia nuk aprovon përpjekjet që synojnë “shkatërrimin total të Iranit”, ndërsa shprehu shqetësim për qëndrimin e Iranit ndaj vendeve fqinje.
Ai nënvizoi se “çdo njeri me ndërgjegje duhet të përqafojë paqen dhe të përqendrohet te diplomacia”.
Presidenti turk paralajmëroi se nëse veprimet e Izraelit në Gaza dhe vende të tjera nuk ndalen, “rajoni do të vazhdojë të kërkojë paqe.”
Erdogan gjithashtu theksoi rëndësinë e përpjekjeve të rinovuara diplomatike për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë, duke theksuar se është e domosdoshme “të rivitalizohen negociatat” dhe që komuniteti ndërkombëtar të angazhohet më seriozisht drejt zgjidhjeve të fokusuar te paqja.
Leave a Reply