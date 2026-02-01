Laureta ka thirrur në “Shihemi në Gjyq” vëllezërit e saj sepse është e shqetësuar se çfarë do të bëhet me nënën e tyre.
Përballë saj gjendet Namiku, ndërsa i pranishëm në studion e së “Dielës Shqiptare” në Tv Klan, është edhe vëllai i madh, Astriti. Kur ai hyn në studio, të dy përplasen me fjalë të rënda, ndërsa Laureta e quan “palaço”.
Laureta thotë se nëna, e cila është nën përgjegjësinë e Namikut që është kujdesur më shumë për të, ka mbetur në rrugë. Ajo thotë se e ka gjetur nënën jashtë.
Laureta: Unë erdha të takoj nënën si çdo fëmijë që vjen të takojë nënën dhe kur erdha, e gjeta nënën jashtë. Dyert e shtëpisë të mbyllura, porta e mbyllur, kuzhina e mbyllur, mos të kishte ku të gatuante, ku të jetonte. Mbi të gjitha, ia kemi plotësuar dhe kushtet, sot na ndalohet të vijmë te nëna. Kam ardhur një çikë shpesh, këtë e di, siç shkon fëmija te nëna.
Namik: Po faji im ku është këtu more?
Laureta: Faji është yti sepse ti e ke marrë përsipër nënën!
Namik: Po çfarë ka ndodhur, si mundën ta bënin këtë gjë?
Laureta: Ti e ke marrë përsipër nënën! Unë vij dhe e gjej nënën përjashta, me shi, me të ftohtë, mes dimrit! Erdhi për të vdekur në Shqipëri dhe kur vjen puna na e nxjerrin në rrugë! Ka rritur 7 fëmijë nëna jote, sot ja ku gjendet!
Namik: Motër e dashur, më duket se po bën ca akuza koti!
Laureta: Ti do të mbash përgjegjësi!
Leave a Reply