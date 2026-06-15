Gjykata e Posaçme ka lënë në burg Eralbi Breçanin, djalin e ish-funksionarit te policisë Erzen Breçani, i ekstraduar disa ditë më parë nga Spanja.
Ai akuzohet nga SPAK për trafik narkotikësh në kuadër të grupit të strukturuar kriminal.
Nga komunikimet e zbardhura ne SKY ECC Eralb Breçanit akuzohet si pjese e grupit kriminal bashkë me Ergys Dashin ( i vrarë në ekuador) dhe Ervin Matës. Ai akuzohet për episodin e sasisë prej 446 kg kokainë e sekuestruar në Holandë në dhjetor të 2021, me bashkëpunëtorë edhe Ismail Zenelin e Besmir Murtatin.
Ndërkohë Ervin Mata mbahet i arrestuar në Brazil dhe pritet të ekstradohet në muajt ne vijim
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