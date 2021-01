Mbretëria e Bashkuar ndaloi së ndjekuri rregullat e BE në 23:00, pasi marrëveshjet e zëvendësimit për udhëtimin, tregtinë, imigracionin dhe bashkëpunimin e sigurisë hynë në fuqi. Boris Johnson tha se Mbretëria e Bashkuar ka marrë “lirinë në duart tona” dhe aftësinë për t’i bërë gjërat “ndryshe dhe më mirë” tani se procesi i gjatë i Brexit kishte mbaruar.

Kamionët e parë që mbërritën në kufi hynë në Mbretërinë e Bashkuar pa vonesë. Ministrat e Mbretërisë së Bashkuar kanë paralajmëruar se do të ketë disa probleme në ditët dhe javët e ardhshme, pasi rregullat e reja shtrihen dhe firmat britanike që tregtojnë me kontinentin të njihen me ndryshimet.

Por zyrtarët kanë insistuar që sistemet e reja kufitare janë “gati të vihen në punë”.

Ndërsa kontrollet e para doganore përfunduan pas mesnatës, zëdhënësi i Eurotunnel John Keefe tha: “E gjitha shkoi mirë, gjithçka po funksionon ashtu si ishte para orës 11:00. Është shumë, shumë e qetë, ka shumë pak kamionë përreth, siç parashikuam“.

Trageti i parë nga Holyhead në Uells mbërriti në Portin e Dublinit në orën 05:55 me rreth një duzinë kamionësh në bord, të gjitha iu nënshtruan kontrolleve doganore për herë të parë pa vonesa.

Britania e Madhe u largua zyrtarisht nga blloku politik dhe ekonomik me 27 anëtarë më 31 janar, tre vjet e gjysmë pasi populli i Mbretërisë së Bashkuar votoi për t’u larguar në referendumin e Brexit 2016.

Por ajo ka zbatuar rregullat e tregtisë së BE për 11 muajt e fundit ndërsa të dy palët negociuan partneritetin e tyre të ardhshëm ekonomik.

Një traktat historik u ra dakord më në fund në prag të Krishtlindjes pas bisedimeve të gjatë. Ai u bë ligj në Mbretërinë e Bashkuar të mërkurën pasi u miratua nga Parlamenti.

Sipas marrëveshjeve të reja, prodhuesit e Britanisë do të kenë qasje pa tarifa në tregun e brendshëm të BE, që do të thotë se nuk do të ketë taksa importi për mallrat që kalojnë midis Britanisë dhe kontinentit.

Por kjo do të thotë më shumë dokumente për bizneset dhe njerëzit që udhëtojnë në vendet e BE ndërsa ka ende paqartësi se çfarë do të ndodhë me bankat dhe shërbimet, të cilat janë një pjesë kryesore e ekonomisë së Britanisë.

Është një moment që disa do ta vlerësojnë me optimizëm të madh, të tjerët me keqardhje të thellë.

Dhe ndërsa kjo lëvizje historike ndodh në një moment në kohë, ndikimi, në disa zona, mund të jetë më pak i menjëhershëm ose i dukshëm se të tjerët – për shembull, pritet që të ketë relativisht pak trafik në Dover në ditën e parë të 2021 pasi kontrollet e reja kufitare të fillojnë.

Sidoqoftë, këtu ka ndryshime të rëndësishme – qoftë në tregti, udhëtime, siguri apo imigrim.

Dhe ndërsa koronavirusi vazhdon – tani për tani – për të mbyllur pjesën më të madhe të shoqërisë, ato ndryshime mund të bëhen më të dukshme në muajt në vazhdim.