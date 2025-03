Planetët po lëvizin dhe ka disa ngjarje të rëndësishme. Më 30 mars, Neptuni u zhvendos nga shenja e Peshqve në Dash duke nisur një cikël të ri. Ai do të qëndrojë në këtë shenjë deri në tetor 2025, por do të rikthehet përfundimisht në vitin 2026. Nga ai moment, takohet me Saturnin dhe qëndron aty deri në vitin 2039, kohë gjatë së cilës priten ndryshime të rëndësishme.

Astrologia e programit “Shije Shtëpie” në Tv Klan, Chrysanthi Kalogeri rendit ngjarjet më të mëdha që priten të ndodhin gjatë kësaj periudhe. Së pari, ndikohen 4 shenjat kardinale:

“Dje kaloi Neptuni dhe do të qëndrojë në shenjën e Dashit deri më 22 tetor 2025. Duhet të kenë shumë kujdes Dashi, Gaforrja, Peshorja dhe Bricjapi, të lindurit në ditët e para të shenjës. Nga fundi i majit, kalon Saturni dhe flirton me Neptunin e më pas takohen në 2026. Në 2026, në shkurt, Neptuni hyn përfundimisht në shenjën e Dashit dhe fillon një epokë e re. Neptuni që të kalojë një cikël zodiak, bën 165 vjet, rri 13-14 vjet në çdo shenjë dhe kuptohet që për të mos shkuar pak më thellë dhe të them që të gjitha ndryshimet që filluan nga 2020, do i shohim tani sepse jo rastësisht kam thënë që 2025 do të jetë një vit i rëndësishëm sepse ndryshon vend Urani, Neptuni e Saturni. Do të rrijë deri në 2039 në shenjën e Dashit”.

Neptuni është planeti që lidhet me besimin, idealet dhe bindjet por në shenjën e Dashit fuqizohet revolta dhe fanatizmi. Priten zbulime të medikamenteeve, por edhe përhapje sëmundjesh ndaj shëndeti duhet të marrë një fokus të veçantë.

Chrysanthi Kalogeri: Shenja e Dashit ka përfaqësues Marsin. Marsi është i lidhur me luftën, me revoltën. Neptuni është i lidhur me idealin.

Katerina Trungu: Mes të cilave mund të jetë edhe patrotizmi.

Chrysanthi Kalogeri: Mund të kemi fanatizëm, idetë fetare mund të marrin fanatizëm më të madh sepse Neptuni lidhet me pjesën e besimit. Gjëja më e mirë që ne mund ta kanalizojmë energjinë e Neptunit është besimi, nuk ka rëndësi see ku, në univers, në Zot, si të dëshirojë secili. Mund të kemi ngritje të njerëzve në masë, zbulime të ilaçeve që deri më tani i prisnim, por njëkohësisht mund të kemi përhapje të mikrobeve sidomos në periudhën kur Neptuni do të bashkohet me Saturnin sepse bashkimi Neptun-Saturn sjell rënien e imunitetit, prandaj duhet të kujdesemi më tepër për shëndetin, imunitetin tonë dhe do të kemi ndryshime në shoqëri që nuk do të vijnë menjëherë, por deri në 2039 që do të ndikojnë edhe planetë të tjerë.

Astrologia paralajmëron se mund të ketë ndryshime lidhur me lëndët narkotike, ligjet, mund të dalin rryma të reja artistike dhe të shpalosen skandale. Njëkohësisht, një tjetër fokus janë çështjet financiare.

“Neptuni në shenjën e Peshqve solli edhe varfëri. Solli kriza, por dhe në shenjën e Dashit do të ketë të vetat, thjesht ne duke e ditur do të jemi vigjilentë”, tha astrologia duke shtuar sevaret nga harta astrologjike e secilit.

Sa u përket aludimeve e parashikimeve për një konflikt botëror, astrologia e përjashtoi si mundësi pasi planetët nuk janë të renditur në mënyrë të tillë.

“Nuk besoj që mund të kemi luftë botërore, mund të kemi vatra, ndryshime të rëndësishme, trazira”, përfundoi Chrysanthi.