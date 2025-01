Presidenti i ri Trump u betua pasditen e sotme me një ceremoni madhështore, ku në të cilën zyrtarizoi vendimet e para nga administrata e tij.

Analisti Frrok Çupi u shpreh se ardhja e Trump ishte një domosdoshmëri dhe se ka më shumë njerëz që nuk e kanë frikë sesa e kanë frikë. Sipas tij, Amerika zgjodhi këtë president që ka vlerat që Amerika nuk i kundërshton.

“Me ardhjen e Trump vërtet nuk ka bërë shaka. Bota ka ndryshuar që nga dita që ai fitoi zgjedhjet. Tani ka ardhur në një pikë që janë më shumë ata që s’kanë frikë sesa kanë frikë. Ardha e tij ishte një domosdoshmëri. Largimi i tij në 2020 ishte me votim por fakti që u kërkua sërish tregoi që terreni ishte bosh, qeverisja ishte bosh, u agravuan shumë gjëra. Do të thotë që tre gjinitë që do flakte emocionoi njerëzimin. Pjesët për ta kthyer në një vend të pasur, për t’i rikthyer energjinë dhe më në fund edhe qëndrimi ndaj emigrantëve është i diskutueshëm. Europa mori rolin e Krishtit. Prej vitesh u llastua varfëria. Ata që ditën që u largua Trump, realisht mblodhën buzët, ata janë sot që thonë që duhet të vinte. Unë pajtohem me monografët që thonë që Donald Trump është ai që kritikët e tij urrejnë. Amerika zgjodhi këtë president që tentonte të kishte vlerat që Amerika nuk i kundërshton.”