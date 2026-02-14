Lideri i opozitës ruse dhe kritiku i Kremlinit, Alexey Navalny, i cili vdiq dy vjet më parë, u helmua ndërsa ishte në burg nga një toksinë vdekjeprurëse e gjetur në bretkosat helmuese në Amerikën e Jugut, sipas një deklarate nga pesë vende evropiane.
Epibatidina është një alkaloid shumë toksik i nxjerrë nga lëkura e bretkosës helmuese të Amerikës së Jugut të quajtur Epipedobates tricolor, ose bretkosa shigjetë. Ajo u zbulua për herë të parë nga kimisti amerikan John Daly në vitin 1974, por struktura e saj molekulare u përcaktua plotësisht vetëm në vitin 1992. Bëhet fjalë për një neurotoksinë të fuqishme që vepron mbi receptorët përgjegjës për transmetimin e sinjaleve të dhimbjes dhe kontrollin e lëvizjes në të gjithë sistemin nervor qendror dhe periferik.
