Ish-anëtari i kryesisë së Partisë Demokratike, Edvin Kulluri ka ironizuar Lulzim bashën pas vendimit të qeverisë për ndalimin e grupimeve politike për shkak të pandemisë.

Me anë të një postimi në Facebook, Kulluri duke tallur Bashën, i cili sipas tij e ka humbur komplet mbështetjen dhe nuk mbledh dot as dhjetë persona në takimet e tij shkruan: Basha nuk cenohet nga urdhri i ri i qeverise per ndalimin e mbledhjeve politike! Ai ka 3 vjet qe nuk mbledh dot me shume se 10 vet ne PD!