Më 25 qershor 2020, në përvjetorin e 84-t të ditëlindjes së Prof. Rexhep Qosjes, doli nga shtypi romani i tij më i ri me dokumente reale dhe imagjinare nën titullin intrigues “Të fshehtat e treguara”.

Në të njëjtën ditë, përveç shkrimit në gazetë, kam bërë një bisedë me Prof. Qosjen në Prishtinë, i cili më shfaqi një “pakënaqësi”: Nga njoftimi dhe shkrimi i gazetës duket sikur ky roman është shkruar për Enver Hoxhën. Jo. Ky roman nuk është për Enver Hoxhën. Është për aktualitetin politik në Shqipëri e Kosovë. Enver Hoxha vetëm sa përmendet në disa pjesë të librit.

Po, i thashë Profesorit, keni të drejtë. Por gjithsesi, Enveri është i pashmangshëm, ndaj dhe ju e përmendni shpesh në romanin tuaj dhe në veprat tuaja. Sidoqoftë, ju premtoj se do ta bëjmë këtë korrigjim në numrat e ardhshëm që lexuesit të mos na keqkuptojnë për romanin tuaj të ri. Kështu u gjet mirëkuptimi mes nesh.

Akademiku i shquar e ka shprehur shumë herë se ai i është përkushtuar gjatë gjithë jetës çështjes kombëtare shqiptare dhe mbrothësimit të kombit, të cilin ai e ka parë gjithmonë si një i tërë, pa ndarje kufijsh. Kjo devizë e tij është sintetizuar në korpusin e veprave të tij e në mënyrë të veçantë në romanin e tij më të ri. Doemos edhe në këtë veprën më të re që ai u jep lexuesve dhe admiruesve të tij.

Ndaj dhe sot po botojmë dy fragmente të shkurtra nga romani me lejen e shtëpisë botuese Toena:

SEKRETARIATI I PUNËVE TË BRENDSHME

Shefit të Shërbimit të Brendshëm Shtetëror

Mbrëmë në orën 22 e 5 minuta të datës 12.12.1998 në njërën prej dhomave për të izoluarit kemi sjellë një profesor të Gjuhës e të Letërsisë Shqipe, që quhet Nimet Kalludra, tani banor i kryeqytetit të Kosovës, por i lindur në Zadrimë të Shqipërisë e i dërguar në Kosovë e Metohi në kohën e Shqipërisë së Madhe, me 28 nëntor të vitit 1941!

Siç na bën me dije, qe sa e sa herë, informuesi ynë më i përkushtuar me nofkën Tush Lumjani, Kalludra është bërë shumë i popullarizuar e i dashur në popull, me një broshurë në të cilën janë paraqitur, me gjuhë të kuptueshme edhe prej analfabetëve, të ashtuquajturat meritat politike, shtetërore e kombëtare, të tashme e historike, të diktatorit Enver Hoxha.

Qe, thotë informuesi ynë, cilat janë ato merita të radhitura me gojën që do të jetë, më në fund, e mbyllur në Zabelen tonë, të profesor Kalludrës.

Enver Hoxha dhe Gjergj Kastrioti Skënderbeu janë dy politikanët, shtetarët dhe atdhetarët më të mëdhenj në historinë e popullit shqiptar.

Enver Hoxha prej vitit 1948, saktësisht prej 28 qershorit të këtij viti, kur Byroja Informative e Partive Komuniste miratoi Rezolutën e Partive Komuniste për gjendjen në Partinë Komuniste të Jugosllavisë, bën politikën e duhur armiqësore ndaj Jugosllavisë, më së shumti ndaj republikave të saj: Serbisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë.

Dhe, këtë politikë armiqësore ndaj Jugosllavisë komuniste, revizioniste, ai bën çmos ta dëshmojë edhe me veprimtari përkatëse, thotë, duke çuar grupe të ndryshme ushtarake, detyrat e të cilave janë vrasjet e milicëve e ushtarëve dhe mbledhja e të dhënave të ndryshme për gjoja dhunën që bëhet ndaj shqiptarëve në Jugosllavi, sidomos në Serbi, Maqedoni e Mal të Zi.

Enver Hoxha, thotë ai, është politikan e shtetar pamatshëm i dashur dhe i adhuruar prej popullit shqiptar jo vetëm në Shqipëri. Ai, thotë profesor Kalludra, në broshurën e tij, e bëri Shqipërinë shtet të fortë, të cilin kurrë me asgjë s’do të mund ta rrezikojnë as imperialistët kapitalistë që i shfrytëzojnë popujt e kolonizuar në botë e as imperialistët bolshevikë revizionistë në krye me tradhtarin Nikita Krushçov.

Enver Hoxha e bëri Kombin shqiptar Komb të fortë, të liruar njëherë e përgjithmonë prej pushtimit ideologjik të qendrave fetare – Vatikanit, Athinës dhe Stambollit.

Enver Hoxha e bëri Shqipërinë shtet të demokracisë popullore me të arritura të larta në të gjithë fushat e jetës.

Shqipëria e Enver Hoxhës është sot shtet me të gjitha institucionet më të larta e më të zhvilluara që njohin vendet më të zhvilluara në Botë.

Shqipëria e Enver Hoxhës është sot shtet me arsimin e nivelit më të lartë.

Shqipëria është i vetmi shtet në botë në të cilin nuk ka analfabetë.

Për herë të parë në historinë e saj, Shqipëria ka Akademinë e Shkencave, ka Institutin e Gjuhës, Letërsisë dhe Historisë kombëtare shqiptare, ka një numër të dukshëm të instituteve shkencore që merren me dije të tjera.

Shqipëria e Enver Hoxhës ka Ansamblin e Këngëve e Valleve Popullore që shkëlqen duke zënë shpesh vendet e para në festivalet e ansambleve të tilla europiane e botërore.

Shqipëria, në të cilën para Çlirimit një pjesë e madhe e popullit vuante nga uria, sot ka një bujqësi shumë të zhvilluar, së cilës si tokë e pëlleshme i janë shtuar edhe moçalet e sipërfaqet që dikur vërshoheshin prej lumenjve.

Në Shqipërinë e Enver Hoxhës janë zhdukur përgjithmonë malaria dhe sëmundjet e tjera ngjitëse prej të cilave vuanin shumë shqiptarë në kohën e feudalizmit të Ahmet Zogut.

Shqipëria e Enver Hoxhës është shtet i industrializuar me shumë fabrika, në të cilat prodhohen artikuj të ndryshëm për jetën e qytetarëve, duke filluar prej artikujve ushqimorë e deri tek ata teknikë e teknologjikë.

Megjithëse kaq e zhvilluar dhe e përparuar, Shqipëria e Enver Hoxhës nuk është pa armiq, jo vetëm të jashtëm po edhe të brendshëm. Të jashtmit janë të gjithë ata që s’e duan komunizmin si ideologji dhe rend politik e shtetëror, kurse të brendshmit janë armiqtë e Luftës Kombëtare Antifashiste, të cilët njëkohësisht ishin bashkëpunëtorë të regjimit fashist e mandej edhe të regjimit nazist, numri më i madh i të cilëve ka gjetur strehim jashtë Shqipërisë.

Enver Hoxha ka vdekur në vitin 1985.

Menjëherë pas vdekjes së tij është krijuar koncepti politik dhe kulturor që përcakton vendin e tij në historinë shqiptare. Përmbajtja e tij është kjo:

Pas vdekjes së tij Enver Hoxha një kohë të shkurtër do të jetë i mallkuar, mandej një kohë pak më të gjatë do të jetë i ankuar, kurse përgjithmonë do të jetë i kërkuar prej popullit shqiptar.

Shqiptarët e Kosovës dhe të Shqipërisë, thotë Nimet Kalludra me ithtarët e tij sot dëshirojnë ringjalljen politike e shtetërore të Enver Hoxhës.

Mendja dhe etika e tij, thotë Kalludra, do të shpëtojnë Shqipërinë e Kosovën prej hajnave, plaçkitësve, zhvatësve, shfrytëzuesve të rinj, që edhe Shqipërinë edhe Kosovën po i lënë me gjithnjë e më pak shqiptarë, gjithnjë e më shumë të dëshpëruar në Atdheun e vet, që kërkojnë shpëtim në botë!

Të vetëdijshëm për ndikimin e madh infektues të predikimeve të profesor Nimet Kalludrës ne lejohemi t’i propozojmë Shefit të Shërbimit të Brendshëm Shtetëror që prej Burgut të kryeqytetit të Kosovës ideologu nacionalist shqiptar, Nimet Kalludra, të çohet në Zabelen e Beogradit, prej së cilës kurrë s’do të mund ta nxirrnin ata terroristë të të quajturës UÇK, që po rrahin gjoks se së shpejti do ta kenë të graduar në radhët e tyre!

Shefi i Shërbimit informues të Sekretariatit të Punëve të Brendshme, në Prishtinë

Rajko Rajkoviq, dora vetë.

———

FJALIMI I DALANIT

1.

Zonja e zotërinj

Vëllezër e motra

Ju përshëndes me kënaqësi të veçantë.

Më së pari ju përshëndes ju

Ambasadorë e ambasadore

Konsuj e konsullesha

Të shteteve të Bashkuara të Amerikës

Të Bashkimit Europian

Dhe të të gjitha vendeve të tjera.

Ju që përfaqësoni vendet tuaja

Me tradita të mëdha shtetërore

Në këtë vendin tonë të posabërë shtet

Të bërë shtet edhe në sajë të përkrahjes

Së gjithanshme

Për të cilën amshueshëm do t’i jemi mirënjohës

Dhe falënderues

Mikut historik e partnerit të sotëm strategjik

SHBA-së Shteteve të Bashkuara të Amerikës

Shkëlqimi politik e ushtarak

Ekonomik e kulturor

Shkencor e artistik i të cilave

E ndriçon sot gjithë planetin tonë.

Dhe mirëkuptimit e përkrahjes

Së vendeve kryesore të BE-së

Bashkimit Europian

Gjermanisë

Mbretërisë së Bashkuar

Francës

Italisë.

Ju përshëndes të gjithëve ju

Që jeni në këtë mbledhje

Vjetore solemne

Të partisë kryetar i së cilës me kënaqësi

Të madhe jam.

Ju përshëndes ju që nuk jeni këtu me ne

Sepse sigurt punët e obligimet

Politike shtetërore partiake

Ekonomike shëndetësore arsimore

E të tjera të ndryshme

S’u kanë lënë të jeni këtu

Me ne

E ta dëgjoni këtë fjalë timen

Vjetore

Me të cilën unë edhe juve pra

Që s’jeni këtu ju drejtohem

Dhe jam i sigurt se do ta dëgjoni

Në mediet tona të shkëlqyera

Që shumë përkushtueshëm atdhetarisht

Dhe financiarisht

Po u shërbejnë Shtetit e Kombit e Pushtetit.

Ky domethënë është fjalim për gjithë qytetarët.

Dhe natyrisht pashmangshmërisht ndërkombëtarët.

Po sidomos për ndërkombëtarët

Sidomos për partnerët miqtë tanë

Për ata që na njohin

Por dhe për ata që ende s’na njohin

E besojmë fort pa vonesë të madhe

Do të na njohin.

Se e thotë populli ynë i mençur

Me shumë përvojë të hidhur e të ëmbël

Historike

Ajo që bëhet e njihet prej të madhit Zot

Dhe prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës

Do të njihet pashmangshmërisht edhe prej gjithë të tjerëve.

Madje edhe prej Kinës e Rusisë.

2

Menjëherë pas kësaj përshëndetje time të gjatë

Duhet t’ju them se ky s’është fjalim për të gjitha

për zhvillimin tonë të përgjithshëm

Sidomos ekonomik arsimor shëndetësor

Jo.

Jo.

Ky është fjalim për për tri brenga tonat

Për të cilat disa thonë se janë të mëdha

Disa thonë se janë të zmadhuara

E të tretët thonë se janë të shpikura.

E unë sa ma thotë mendja

Dhe sa më obligon posti partiak e jopartiak

Për ta thënë të vërtetën them

Ato tri brenga i kemi

Dhe janë herë më të mëdha

E herë më mesatare

E herë më të vogla

Varësisht sa ju lejohet hapësirë

Që të shprehen

E të shihen.

Ato e përbëjnë atë oktapodin e rrezikshëm

Që na e rrezikon të sotmen ekonomike

Dhe demokratike.

Dhe na e thonë partnerët tanë

Amerikanë e europianë

Na e rrezikon ardhmërinë.

Besoj e dini se cilët janë ata tre përbërësit

Po tre përbërësit e atij oktapodi rrezikues

Që rrezikon të sotmen e të ardhmen tonë.

Disa jam i sigurt e dinë se cilët janë ata

Ata përbërës të oktapodit

Që na e rrezikojnë të sotmen

Dhe ardhmërinë.

Por edhe pse e dinë ata s’e bëjnë luftën politike

Kundër tyre.

Disa të tjerë e dinë se cilët janë ata

Ata përbërës të oktapodit

Që na e rrezikojnë të sotmen

Dhe ardhmërinë.

Por por edhe pse prokurorë e gjyqtarë

Të obliguar profesionalisht prej ligjit

E Kushtetutës së Republikës

Nuk e bëjnë atë luftë të shenjtë!

As me ligj e as me fjalë

E disa të tretë po të tretë

Që në numër janë më të shumtët

E dinë mirë qartë qartë si dielli

Si unë dhe ju

Se cilët janë ata tre përbërës të oktapodit

Që na e rrezikojnë të sotmen

Shtetërore

Dhe të nesërmen shtetërore e historike.

Po po shtetërore e historike.

E dinë mirë qartë qartë qartë si dielli

Por bëhen të shurdhër.

Kurrë një fjalë s’dëgjohen ta thonë

kundër atij oktapodi

As fjalë të rrejshme

As fjalë demagogjike

E lëre më ndonjë fjalë të sinqertë.

E dini e di se e dini ju

Dhe ata që sot s’janë në këtë mbledhi

Se ata tre përbërës të oktapodit janë

Oh si do të ma lodhin mendjen kur t’jua them emrat

Shumë pa masë do ma lodhin mendjen

Ata tre përbërës të oktapodit

Kur t’jua them emrat!

Ata janë

Korrupsioni dhe me shkronjë të madhe Korrupsioni

Nepotizmi dhe me shkronjë të madhe Nepotizmi

Dhe krimi i organizuar dhe me shkronjë të madhe

Krimi i organizuar.

Shikojeni ju lutem në tabelën e zezë

Në anën time të djathtë

Si duket ai oktapod dhe me shkronjë të madhe

Oktapod.

Dhe lexojini kujdesshëm fjalët

Me të cilat është trerrathshëm i rrethuar

Ai Oktapod rrezikues

Të cilit duhet t’ia presim me rrënjë

Kokën dhe gjymtyrët.

Pra pra mos harroni ditë as natë

As një çast

Kokën dhe gjymtyrët!

Atë kokë të madhe!

E ato gjymtyrë të gjata!

E të shumta

E shumë të përbëra

Përdredhshëm të përbëra!

3

Lufta kundër Oktapodit nuk është vetëm luftë politike.

Jo.

Jo.

Lufta kundër Oktapodit është njëkohësisht edhe luftë atdhetare.

Po po edhe luftë atdhetare.

Dhe këtë luftë duhet ta bëjmë shumë vendosmërisht

Me burrëri

Me trimëri

Me burrëri e trimëri epike!

Pse them kështu epike?

Them kështu sepse na kanë lodhur fort na kanë lodhur

Na kanë ardhur te hunda.

Cilët e dini cilët?

Këta kritikuesit alarmuesit komprometuesit e brendshëm.

Ditë as natë festë as pikëllim

S’e nxjerrin prej gojës oktapodin!

Korrupsioni!

Korrupsioni!

Korrupsioni!

Gjëmojnë vajtojnë bërtasin

Shungullojnë pa pushuar!

Janë do gazeta do radio do televizione

Që u japin hapësirë të na sulmojnë

Kur të duan e si të duan e sa të duan!

Thuajse vetë janë engjëj të pastër si loti!

Thuajse s’do të japin llogari për atë keqpërdorim

Të lirisë së shprehjes

Për ato gënjeshtra e shpifje

Me të cilat i mbulojnë të vërtetat!

Nepotizmi!

Nepotizmi s’është përbërës i Oktapodit

I bluar në gojët e atyre kritikëve

Sa bluhet korrupsioni.

E kuptueshme.

Kanë arritur t’i fusin të vetët

Fëmijët vëllezërit motrat tezet,

Hallat e birhallat ku kanë dashur.

Nuk janë nëpër ambasada e konsullata

Vetëm tanët por edhe të tyre me shkolla e pa shkolla!

Me shkollën e kryer shkel e shko apo të blerë!

S’e kanë gjatë.

Kemi filluar t’ua numërojmë ditët.

Krimin e organizuar s’e bluajnë gojëçlirët

Siç e bluajnë korrupsionin

Dhe nepotizmin.

E kuptueshme.

Frikësohen frikësohen prej krimit të organizuar.

E dinë se në grupet e tilla të organizuara

Kriminale

ka gjithfarë sortesh.

Ka edhe hakmarrës gjakmarrës

Quajini si të doni

Të lindur dhe të shkolluar

Origjinalë dhe të kompiluar

Me kallash e me gazetë në njërën dorë

Me sakicë a shish në tjetrën dorë.

As ne si shtet s’e kemi lehtë me ta.

E si ta kemi lehtë?!

Kryesorët mes tyre universitetet e krimit

Të krimit të organizuar

I kanë kryer në Europë.

Europa!

Gjyshërit dhe stërgjyshërit tanë të shkretë

Që kurrë ditë të bardhë s’kanë përjetuar

Në të në Europën kanë pa parajsën

Por por oh sa shpesh u është dhuruar skëterra.

Kjo sot është një Europë tjetër.

Kjo është Europa e Bashkuar.

Bashkimi Europian.

Premtim i madh.

Ideal i madh.

Shpresë e madhe.

Më falni!

Më falni!

Dikush po më thërret në celular!

Qe qe po ma dridh xhepin

Xhepin e jelekut.

Më falni zonja e zotërinj!

Më falni ju lartmadhëri dhe ekselenca!

Më falni vëllezër e motra!

Urdhëro!

Urdhëro shoku kryeprokuror!

Po po po dëgjoj.

Po kuptoj.

Sa

Sa?

Nëntë nëntë po thoni.

Kryet e Oktapodit?

A jeni i sigurt?

Vështirë të besohet.

Oktapodi ka shumë shumë gjymtyrë

Dhe ato gjymtyrë s’lënë të shihet

E lëre më të pritet koka e Oktapodit.

Mirë ju lumtë

Do shihemi posa ta kryejë mbledhinë.

4.

Zonja e zotërinj!

Lartmadhëri e ekselenca!

Vëllezër e motra!

Kam një lajm fort të mirë

Kryeprokurori më njoftoi se policia jonë

Sot ua ka vënë prangat shtatë më falni nëntë kriminelëve.

Tre të korruptuar ryshfetxhinj.

Një strateg të punësimeve nepotiste.

Dhe pesë kriminelë pjesëtarë të një grupi

Të një grupi të strukturuar.

Kjo është fitorja jonë e parë në luftën tonë të pandalshme

Kundër kundër kundër

Korrupsionit

Nepotizmit.

Krimit të organizuar.

Kjo luftë s’do të ndalet deri të mos i çrrënjosim

Të tre përbërësit e Oktapodit

Korrupsionin

Nepotizmin

Krimin e organizuar.

Derisa të mos ia presim gjymtyrët

Dhe kokën Oktapodit.

Dhe kështu do të plotësojmë kushtin kryesor

Për sendërtimin e qëllimit tonë madhor

Integrimin Euroatlantik

Pranimin në NATO

Dhe fillimin e bisedimeve për inkuadrim

Në Bashkimin Europian.

Ju faleminderit për vëmendjen.

A ka kush pyetje?

Paska.

Një.

Urdhëroni

Zoti Dalan!

Më intereson mua profesor mysafir këtu

E besoj u intereson edhe disa të tjerëve këtu

Jashtë këtuhit

Në SHBA në Shtetet e Bashkuara të Amerikës

Në BE në Bashkimin Europian

Sidomos në Bruksel

Ku po na e përmendin Oktapodin çdo ditë.

Tre të korruptuarit

Ata të grupit të krimit të organizuar

Dhe ai strategu i punësimeve nepotiste

Të cilit nivel politik e shtetëror janë

Të parë

Të dytë

Të tretë

Apo nëpunës të thjeshtë?

Në mesazhin që më erdhi

Pos atyre pak fjalëve me kryeprokurorin

M’u tha

Tre ministra

Katër zëvendësministra

Dhe dy këshilltarë të ministrave.

Bisedat informuese me ta ende s’dihet çka do të sjellin.

Zoti Dalan

Oktapodit që po sulmon e shfrytëzon Republikën tonë

S’iu qenka bërë ndonjë dëm i veçantë

Ai do të vazhdojë të na sulmojë e të zhvatë

Derisa të mos t’i zbulohen dhe t’i priten koka e gjymtyrët.

E Oktapodi ka kokë të madhe e shumë gjymtyrë.

Apo jo?

Burgosjen shoku profesor do ta vazhdojmë

Do të burgosen fajtorë dhe trillues të fajtorëve!

Jetojmë në De Mos Kraci!

Lartmadhëri!

Zonja e zotërinj!

Vëllezër e motra!

Dreka ju pret

Në Hotelin Mediterani!

Nuk jemi të mallkuar.

Jemi të bekuar!!!

Mallkimi ka kaluar

Bekimi është realizuar

Ne po e realizojmë

Si po shihni

E po jetoni

Po jetoni në parajsë!!!

Me parajsën në gojë Dalani e kryen fjalimin për Oktapodin thuajse s'është vetë oktapod. Po ta shihte, po ta dëgjonte Havaja ime ja tani, e sëmurë, por kur ishte shëndosh, çka do të më thoshte. Dhe, çka do t'u thoshte nxënësve, Havaja. E di, e di çka do t'u thoshte atëherë e çka do t'u thoshte kur ata të rriten. Hava, Hava. Havaja ime.