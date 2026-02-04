Restauratori Bruno Valentinetti ka shpjeguar se vetë ai e ka realizuar në mënyrë të tillë afreskun ku dukej fytyra e kryeministres italiane Giorgia Meloni në një pikturë në bazilikën e San Lorenzo in Lucina në Romë.
Valentinetti tha se e bëri këtë sepse e dëshironte Kuria (administrata qendrore e Kishës), dhe se e kishte kopjuar fytyrën e kryeministres “në të njëjtin stil si piktura e mëparshme”. Këtë deklaratë, ai e bëri pas shumë polemikash në media dhe në publik.
Tanimë, restaurimi do të kryhet duke i qëndruar linjës së pikturës origjinale (pa referenca politike), vendim që u mor gjatë një takimi mes kardinalit Baldo Reina dhe don Daniele Micheletti, drejtor i bazilikës së San Lorenzo in Lucina.
Kuria dhe Vikariati i Romës (institucion i Kishës Katolike që përfaqëson Papën në Romë) kanë nënvizuar bashkëpunimin e tyre me institucionet shtetërore dhe kanë kërkuar që imazhet e artit të shenjtë të ruhen në formën e tyre autentike.
Ditët e fundit, afresku ndezi debat të gjerë, sepse fytyra e engjëllit dukej si e Melonit, çka solli reagime të forta edhe të komunitetit fetar apo institucioneve të trashëgimisë kulturore.
