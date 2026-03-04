Energjia e rinovueshme po fiton terren në vendin tonë, me diellin që po kthehet në një burim gjithnjë e më të rëndësishëm për prodhimin vendas të energjisë elektrike.
Sipas të dhënave të publikuara nga Instituti i Statistikave, gjatë vitit 2025 prodhimi nga “prodhues të tjerë”, ku përfshihet edhe energjia fotovoltaike, arriti në 984 GWh, pothuajse dyfish krahasuar me një vit më parë, duke shënuar një rritje prej 94,3%.
Në një vit kur prodhimi nga hidrocentralet ra ndjeshëm për shkak të kushteve hidrike, energjia nga dielli po shihet si alternativa që diversifikon burimet dhe ul varësinë nga importet.
Vetëm në tremujorin e katërt të vitit 2025, prodhimi nga burimet e tjera të rinovueshme arriti në mbi 208 GËh, me një rritje të dukshme krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.
Ky zhvillim vjen paralelisht me rritjen e konsumit familjar të energjisë, që u zgjerua me 6,8% gjatë vitit, çka e bën edhe më të domosdoshëm zgjerimin e kapaciteteve të qëndrueshme prodhuese.
Investimet në parqe fotovoltaike dhe instalimet në çati po ndryshojnë hartën energjetike të vendit, duke e afruar Shqipërinë me objektivat e tranzicionit të gjelbër.
Në një treg energjie gjithnjë e më të paqëndrueshëm në rajon, dielli po kthehet jo vetëm në burim drite, por në garanci për më shumë siguri energjetike dhe stabilitet afatgjatë.
Ndërkohë që prodhimi neto vendas ra me 4,7%, importet e energjisë elektrike u rritën me 26,5%, duke e thelluar varësinë nga tregjet e jashtme.
Shtimi i burimeve të energjisë së rinovueshme, si fotovoltaikët dhe eolikët kanë qenë në fokus të MIE gjatë 5 viteve të fundit, kur janë dhënë edhe lincencat për parqet më të mëdhenj në vend. Nderkohë që vetëm 2 muaj më parë ish-ministrja Belinda Balluku i dha kompanisë amerikane CWP autorizimin për parkun eolik të Tropojës me kapacitet 600 MW.
