Arabia Saudite po përgatitet të sjellë një përvojë të jashtëzakonshme udhëtimi me trenin e saj të parë luksoz me pesë yje, “Dream of the Desert”. Ky projekt ambicioz, i zhvilluar në bashkëpunim mes Saudi Arabia Railways (SAR) dhe markës italiane të luksit, Arsenale S.p.A., pritet të bëjë debutimin e tij në vjeshtën e vitit 2026.

Projektuar nga arkitektja e njohur Aline Asmar d’Amman, treni do të mishërojë trashëgiminë dhe kulturën saudite, duke sjellë një kombinim të rafinuar mes modernitetit dhe traditës. Elementet e dizajnit frymëzohen nga peizazhet mahnitëse të vendeve historike si AlUla, Madain Saleh dhe Hail, duke krijuar një ambient unik dhe elegant për pasagjerët.

Ngjyrat dominuese në brendësi do të jenë nuancat e arta, bezha dhe tonet e errëta, të kombinuara me reflektime kromi që pasqyrojnë peizazhet e shkretëtirës jashtë. Holli i pritjes është dizajnuar në stilin e dhomave tradicionale arabe ku priten mysafirët, me motive gjeometrike dhe elemente druri të gdhendura me dorë. Suitat dhe dhomat e gjumit do të kenë një stil më të pasur, duke përfshirë detaje të Art Deco me divane dhe perde në nuancë smeraldi, panele druri dhe linja të pastra arkitekturore.

Treni do të përbëhet nga 14 vagonë dhe do të ofrojë 34 suita për udhëtarët e tij. Përveç ambienteve të sofistikuara, një restorant i kuruar nga kuzhinierë vendas dhe ndërkombëtarë do të shërbejë gatime të zgjedhura për të plotësuar përvojën ekskluzive të udhëtimit.

Itinerari i “Dream of the Desert” do të përshkojë një distancë prej 1300 kilometrash, duke lidhur kryeqytetin Riad me Qurayyat, pranë kufirit verior me Jordaninë. Gjatë këtij rrugëtimi, treni do të ndalojë edhe në qytetin historik të Hailit, duke ofruar udhëtime një ose dynetëshe. Gjithashtu, në partneritet me Ministrinë Saudite të Kulturës, treni do të ofrojë programe të kuruara kulturore dhe itinerare turistike të integruara me përvojën e udhëtimit.

Drejtori ekzekutiv i Arsenale Group, Paolo Barletta, e cilësoi këtë projekt si një “përvojë tërësisht përfshirëse” dhe “një përvojë udhëtimi të pakrahasueshme” për vizitorët.