Kryetari i “Nismës Thurje”, Endri Shabani ka deklaruar se në Parlament duhet të vijnë partitë e reja, ndërsa shtoi se mes kreut të PD Sali Berisha dhe kreut të “Lëvizja Bashkë”, Arlind Qori, do të zgjidhte këtë të fundit.

I ftuar në “News24”, Shabani u shpreh se më 11 maj garojnë 2 modele, ai i partive të vjetra me lista të mbyllura, dhe modeli i “Shqipëria Bëhet” me lista të hapura nga ku mund të zgjidhet kandidati.

“Njerëzit duhen të zgjohen në mëngjes në 12 maj dhe klasa e vjetër politike të jetë shkundur dhe të rinjtë të kenë zënë vendin e tyre në Parlament. Për mua nuk ka rëndësi projeksioni, rëndësi ka që të ketë një ringjallje të shpresës dhe në sport, art, ekonomi dhe kulturë. Unë jam optimist sepse kam marrë pjesë në disa fushata zgjedhore. Këshilltarët e Nismës Thurje kanë qëndruar stoik në idetë tona dhe kemi përfaqësuar denjësisht qytetarët dhe të njëjtë gjë do të ndodhë dhe në parlament.

Aktualisht ekzistojnë 2 modele të cilat po garojnë në zgjedhjet e 11 majit. E para është partitë e vjetra të cilat janë me lista të mbyllura dhe nuk mund të zgjedhësh dhe e dyta është modeli me partinë Shqipëria Bëhet të cilat janë me listat e hapura, pra mund të zgjedhësh përfaqësuesin.

Unë mendoj që midis Sali Berishës dhe Arlind Qorrit është më mirë ky i fundit pasi është më mirë të rinjtë se sa të vjetrit. Mes të rinjve mua më dallon, e para është guximi për të marrë dosjen dhe për të shkuar në SPAK dhe për të sjellë arrestimin e njerëzve me pushtet ku mund të përmend dosjen e sterilizimit, e cila solli dhe arrestimin e ministrit të Shëndetësisë.

Kemi dërguar gjithashtu edhe katër dosje për kryetarin e bashkisë dhe për oligarkët që kanë marrë vilat në bregdet pra ne jemi përballur me fakte. E dyta është qëndrueshmëria. Në 2021 na ka dëmtuar shumë mosbesimi i ngritur në forcat e tjera të reja. Pra ne kemi një konsistencë në aktivitetet dhe mendimet tona. E treta ne kemi një përgatitje të cilën nuk e kanë forcat e vjetëra politike dhe ndershmërinë të cilët besoj e kanë dhe të rinjtë.

Brenda koalicionit ne jemi mazhoritar, në kuptimin që votuesi ka një votë dhe në listën e Tiranës jemi 37 emra dhe votuesi mund të zgjedhë secilin prej nesh. Unë vazhdoj dhe them që cilido prej nesh që ka mbështetje e meriton të jetë në parlament sepse kjo gjë varet nga votuesi dhe jo nga partitë apo nga kryetarët e saj”, tha ai.

Shabani foli edhe në lidhje me marrëdhënien me Adriatik Lapaj, me të cilin tha se debatojnë gjatë të gjithë kohës, por se kjo është normale mes dy njerëzve që kanë synimin të bëjnë gjëra të cilat mund të jenë historike për vendin.

“Midis meje dhe Adriatik Llapaj nuk ka tensione, por debate ka gjithë kohës. Ne kemi një koalicion me tre subjekte dhe me disa parti të cilat janë integruar në listat tona dhe mund të ndodhin dhe diskutime. Unë po drejtoj aktualisht shtabin e Tiranës, ndërsa Adriatiku po drejton punën në gjithë Shqipërinë dhe në diasporë, kemi dhe një këshill koordinues pra jemi në komunikim me njëri tjetrin gjatë gjithë kohës. Kjo është normale midis dy persona që kanë synimin të bëjnë gjëra të cilat mund të jenë historike për vendin. Jemi dhe të ndryshëm në mendime nga njeri- tjetri por diskutojmë në lidhje me cilido vendim që marrim”, tha ai.