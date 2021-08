Mediat britanike shkruajnë se një tjetër shqiptar është dënuar në Britaninë e Madhe pasi është kapur me një sasi të konsiderueshme kokaine. Sipas policisë i dënuari është Kastroit Dardha, 23 vjeç dhe po udhëtonte me një makinë tip “Golf” në momentin që u ndalua nga policia dhe nuk kishte as patentë as siguracion.

Mësohet se shqiptari punonte si kamarier ndërsa në makinën e tij kishte një sasi prej 1 kg kokainë të pastër. Ai u shpjegua se ishte i detyruar për të punuar në këtë punë pasi i duhej të ndihmonte familjen. 23-vjeçari është dënuar në total me 20 muaj burg.

/b.h