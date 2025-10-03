Partia Socialiste në Mat ka shpallur zyrtarisht kandidatin për kryetar bashkie për zgjedhjet e pjesshme që do të mbahen më 9 maj. Mësohet se ai është Altin Bojni.
Në një mbledhje të zgjeruar të Asamblesë së PS Mat, drejtuesit lokalë dhe përfaqësuesit politikë diskutuan mbi dy tema kryesore: Analiza e rezultateve të zgjedhjeve të 11 majit dhe hartimi i strategjisë për fitoren në 9 nëntor
Kryetari i PS Mat, Hasan Pasha, prezantoi një analizë të detajuar të rezultatit të zgjedhjeve të majit, ku PS siguroi 60% të votave, përballë 36% të PD-së. Ai falënderoi të gjitha strukturat dhe organizatat që punuan në terren, por theksoi se “ekziston hapësirë për të thelluar më tej rezultatin në zgjedhjet e ardhshme.”
Deputeti i zonës, Agron Malaj, vlerësoi konsolidimin e strukturave të PS-së në Mat dhe nënvizoi ndikimin e projekteve dhe investimeve të qeverisë në rritjen e besimit tek qytetarët.
“Thellimi i fitores është rezultat i punës së strukturave dhe investimeve konkrete nga qeveria Rama në këtë zonë. Tashmë është koha për të përforcuar terrenin dhe për të fituar bindshëm më 9 nëntor,” u shpreh Malaj.
