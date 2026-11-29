Është identifikuar shqiptari që humbi jetën gjatë ndërhyrjes së policisë italiane në Cavarzere, në provincën e Venecias.
Viktima është 30-vjeçari Silvester Cami, ndërsa autoritetet vijojnë kërkimet për 37-vjeçarin Ervis Murra, i cili arriti të largohej gjatë operacionit.
Identiteti i 30-vjeçarit Silvester Cami u konfirmua nga autoritetet italiane përmes gjurmëve të gishtërinjve dhe verifikimit të të dhënave personale.
Pas identifikimit, familjarët e tij në Shqipëri janë njoftuar për ngjarjen tragjike.
Ndërkohë, policia italiane vijon operacionin për kapjen e 37-vjeçarit shqiptar Ervis Murra, i cili arriti të largohej gjatë ndërhyrjes policore. Në kërkim të tij janë angazhuar forca policore nga disa qytete të Italisë.
Në kuadër të hetimeve, një person i tretë, i cili dyshohet se u kishte ofruar strehim dy shqiptarëve, është shoqëruar nga autoritetet për verifikime.
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