Pas ndarjes nga jeta te arkitektit dhe piktorit te njohur Maks Velo, shprehin ngushellimin e tyre nga Parisi, shkrimtari i njohur Ismail Kadare me bashkeshorten e tij Helena, te cilet kane qene dhe dy miqte e ngushte te tij.

Ne mesazhin e tyre ata shprehen:

”Nuk ishte e lehte lamtumira me ty Maks Velo. Emri yt do te kerkonte gjithmone kujtesen. Dhe do ta kishte gjithmone ate, te qarte e te ndritshme ashtu siç ishte imazhi yt kur te kishim mes nesh”.

Helena dhe Ismail Kadare