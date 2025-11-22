Është gjendur e pajetë 75-vjeçarja Flora Hoxha, e cila prej orëve të para të mëngjesit të ditës së djeshme është larguar nga banesa e saj në fshatin Progër
Burime pranë policisë lokale thane se 75-vjeçarja është gjetur e mbytur fare pranë lumit Devoll,
Ditën e djeshme rreth orës 05:00 e moshuara që vuante nga probleme të shëndetit mendor ka dalë nga banesa ku jetonte me bashkëshortin e saj dhe nuk është kthyer më, pasi e për autoritetet ajo është marrë nga ujërat e kanalit kryesor të fshatit I cili prej 3 ditësh ka qenë i gjithi i mbuluar me ujë.
Për gjetjen e trupit janë angazhuar forcat e policisë, zjarrfikësit dhe emergjencave civile dhe vetëm mëngjesin e sotëm është bërë e mundur gjetja e saj e pajetë.
Leave a Reply