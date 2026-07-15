Një ngjarje e rëndë ka tronditur komunitetin shqiptar në Mbretërinë e Bashkuar, pasi një 28-vjeçar shqiptar u gjet pa shenja jete në një rrugë të qytetit të Leicesterit. Ai fillimisht ishte gjetur i plagosur rëndë, por se ndërroi jetë gjatë dhënies së ndihmës së shpejtë.
Viktima është identifikuar nga policia si Ervin Lita, i njohur gjithashtu me emrin Ervin Axhami. Sipas autoriteteve britanike, shërbimi i ambulancës East Midlands Ambulance Service njoftoi policinë rreth orës 06:58 të mëngjesit të së dielës, pasi e gjeti të riun të shtrirë me plagë të rënda në Compton Road. Pavarësisht ndërhyrjes së menjëhershme të ekipeve të emergjencës, 28-vjeçari u shpall i vdekur në vendin e ngjarjes.
Policia e Leicesterit ka nisur një hetim për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Deri tani janë arrestuar dy persona, të moshave 36 dhe 27 vjeç, nën dyshimin për vrasje. Megjithatë, autoritetet kanë bërë të ditur se të dy janë liruar me kusht, ndërsa hetimet vijojnë.
Hetuesit po analizojnë pamjet e kamerave të sigurisë, po kryejnë ekspertiza dhe po marrin në pyetje dëshmitarë që mund të ndihmojnë në zbardhjen e rastit. Policia ka ngritur gjithashtu një portal të posaçëm ku qytetarët mund të dërgojnë pamje nga kamerat e sigurisë ose kamerat e automjeteve (dashcam), si dhe çdo informacion që mund të jetë i vlefshëm për hetimin.
Inspektori i hetimeve, Kevin Hames, deklaroi se çështja mbetet prioritet për policinë dhe se një ekip i dedikuar po punon intensivisht për të kuptuar se çfarë ka ndodhur. Ai u bëri thirrje të gjithë personave që mund të kenë informacion dhe nuk kanë kontaktuar ende me autoritetet, të paraqiten sa më shpejt, duke theksuar se çdo dëshmi mund të jetë vendimtare për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarjeje tragjike.
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