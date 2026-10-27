Një plagosje me armë zjarri raportohet të ketë ndodhur pak momente më parë në fshatin Shtoj të Shkodrës.
Sipas të dhënave paraprake, ngjarja ka ndodhur në një lokal të zonës, ku i plagosur ka mbetur shtetasi Taulant Hoti.
Sipas informacioneve paraprake, një person ka mbetur i plagosur dhe është transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Shkodrës për të marrë ndihmë mjekësore.
Forcat e policisë janë nisur drejt vendngjarjes për të sqaruar rrethanat e ngjarjes dhe për të identifikuar personat e përfshirë.
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