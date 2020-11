EMRI/ Sekuestrohen 2 kg heroinë e armë në Lezhë, pranga 43-vjeçarit (FOTO)

Policia e Lezhës njofton se ka arrestuar një 43-vjeçar, pasi ky i fundit u kap me 2 kilogramë heroinë.

“Balkanweb” raporton se i arrestuari është shtetasi Genci Drita. Po ashtu, policia i ka gjetur këtij shtetasi edhe dy armë zjarri, që i mbante me vete. Materialet në ngarkim të shtetasit të dyshuar iu referuan Prokurorisë.



Njoftimi i policisë:

Lezhë

Policia e Lezhës parandalon dhe godet një tentativë për trafikim të drogave të forta dhe armëve të zjarrit.

Finalizohet operacioni policor i koduar “AKSI”.

Operacioni i zhvilluar nga Sektori për Hetimin e Narkotikëve, në bashkëpunim me Forcën Operacionale në DVP Lezhë.

Sekuestrohen 2 kilogramë heroinë dhe 2 armë zjarri.

Vihet në pranga 43-vjeçari.

Në vijim të punës për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e trafikimit të drogave të forta dhe armëve të zjarrit, bazuar dhe në informacionet e marra në rrugë operative se një shtetas që po qarkullonte me mjet në aksin rrugor Shkodër-Lezhë dyshohej se po transportonte lëndë narkotike dhe armë zjarri, u organizua dhe u finalizua operacioni policor i koduar “AKSI”.

Në kuadër të këtij operacioni, në fshatin Balldre, shërbimet e Policisë së DVP Lezhë, kanë identifikuar mjetin e dyshuar dhe kanë bërë të mundur ndalimin e tij.

Specialistët për Hetimin e Narkotikëve, gjatë kontrollit të imtësishëm të automjetit tip “Renault” me drejtues shtetasin G. D., në bagazhin e modifikuar të këtij mjeti kanë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 2 pako me lëndë narkotike të dyshuar heroinë me peshë 2 kg dhe 2 armë zjarri kallashnikov.

Në vijim të veprimeve u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit Genci Drita, 43 vjeç, banues në Tiranë, për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” dhe “Armëmbajtja pa leje”.

Materialet hetimore u referuan në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lezhë, për veprime të mëtejshme.