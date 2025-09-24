Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në Qafë Gjashtë të Sarandës, ku policia ka marrë informacion për një rrëmbim të një personi.
Ngjarja është raportuar pak më parë, dhe dyshohet se rrëmbimi është motivuar nga larje hesapesh.
Sipas informacionit paraprak, personi i rrëmbyer është identifikuar si shtetasi me emrin Françesk Mani, i cili është marrë me forcë nga disa individë të paidentifikuar deri tani.
Forcat e shumta policore kanë mbërritur në vendngjarje dhe janë angazhuar për zbardhjen e rastit dhe arrestimin e autorëve.
Në këtë moment, janë identifikuar disa persona si të dyshuar për ngjarjen, ndërsa autoritetet janë në kërkim të tyre për të kapur ata dhe për të ndihmuar në hetimin e plotë të rastit.
Leave a Reply