Erald Mema, 39 vjeçari shqiptar, i cilësuar edhe si bosi i krimit që përmbyti Britaninë e Madhe do të riatdhesohet në Shqipëri.

Sipas mediave të huaja 39 vjeçari, i cili u dënua me 25 vjet burg për rolin e tij në operacionin “enorm” të kontrabandës, do të vuajë më pak se gjysmën e dënimit pasi do të transferohet në një burg shqiptar, ku do të ketë akses edhe në dhomën e vizitave.

Ai është një nga afro 40 kriminelët më të rrezikshëm të Shqipërisë të dënuar në Mbretërinë e Bashkuar dhe të përzgjedhur për të vuajtur pjesën tjetër të dënimit në vendin e tyre sipas një marrëveshjeje në të cilën Britania e Madhe po i paguan Shqipërisë më shumë se 4 milionë funte për t’i rikthyer ata në vendin e tyre.

Mema u dënua në Gjykatën e Kurorës së Oksfordit në vitin 2018 për kontrabandë kokaine me vlerë miliona paund në Mbretërinë e Bashkuar si bos i një grupi të krimit të organizuar për të cilin gjyqtari tha se “përfitoi masivisht nga ai që ishte një operacion i madh droge”.

Ai u transferua në një burg të sigurisë së lartë në Shqipëri sipas një marrëveshjeje të krijuar për të trajtuar mbipopullimin e burgjeve duke lejuar deri në 200 nga kriminelët më të këqij të Shqipërisë, duke përfshirë vrasës, përdhunues dhe baronë të drogës , të përfundonin dënimet e tyre në vend.

Sipas marrëveshjes, dënimet e dhëna për kriminelët në Mbretërinë e Bashkuar duhet të përputhen me politikën penale shqiptare, e cila mbart vetëm një dënim maksimal prej 15 vitesh burg për tregtarët e drogës si Mema. Nëse do të kishte mbetur në Britani, do të lirohej në gjysmë të dënimit 25-vjeçar. Megjithatë, transferimi i tij do të thotë se ai mund të shërbejë vetëm 10 vjet nëse ekuivalenti shqiptar i bordit të lirimit me kusht i jep atij lirinë, sipas avokatit të tij.

Në Shqipëri, të burgosurit mund të përdorin dhomat e posaçme në burg deri në katër orë në muaj për të kaluar kohë me partnerët e tyre, ndryshe nga MB ku vizitat bashkëshortore nuk lejohen.

Përparësitë e tjera përfshijnë pako javore me ushqime dhe rroba nga anëtarët e familjes, ambiente personale gatimi dhe leje deri në shtatë ditë për sjellje të mirë.

Skema e transferimit të burgosurve me Shqipërinë u lançua për të reduktuar numrin e të burgosurve të huaj në Mbretërinë e Bashkuar si pjesë e masave për të trajtuar krizën e mbipopullimit mes frikës se burgjeve mund t’i mbarojë hapësira . Më shumë se 10,000 shtetas të huaj – një në tetë nga totali – mbahen aktualisht në burgjet në Angli dhe Uells, me shqiptarët që përbëjnë kontigjentin më të madh me 1,323 të burgosur aktualisht. Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar i jep Shqipërisë 5 milionë euro (4.3 milionë £) për të paguar për rinovimin e burgjeve, sigurinë shtesë, punëtoritë, pajisjet rehabilituese dhe trajnimin e rojeve. Kjo vjen mbi 36,50 euro në ditë për të burgosur për të gjithë kohëzgjatjen e dënimit të tyre, të cilat Ministria e Drejtësisë vlerëson se do të kushtojë 4 milionë paund në vit nëse transferohen të 200 të burgosurit më të rrezikshëm shqiptarë.