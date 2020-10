EMRI/ Pranga 53-vjeçarit, të kërkuarit për plagosje

Policia e Shtetit ka arrestuar një 53-vjeçar, i cili ishte në kërkim për plagosje.

Burimet policore bëjnë me dije se në pranga ka rënë shtetasi me inicialet N.K. Gazetarja Dorjana Bezat raporton për “Balkanweb” se i arrestuari është shtetasi Nuhi Koleci (Kastrati).

Njoftimi i policisë:

Vijon puna për kapjen e personave të shpallur në kërkim. Plagosi me armë zjarri një shtetas, kapet dhe vihet në pranga 53 vjeçari i shpallur në kërkim për veprat penale “Plagosja e rëndë me dashje” dhe ” Mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe e municionit”.

Forçat e posaçme “Shqiponjat” në DVP Kukës, në vijim të punës për kapjen e personave të shpallur në kërkim, bazuar dhe në informacionet e marra për vendndodhjen e një shtetasi të shpallur në kërkim, menjëherë kanë organizuar punën për kapjen e tij.

Si rezultat i punës së mirëorganizuar dhe falë veprimeve të shpejta dhe profesionale, në rrugën e tregut Kukës, u bë e mundur kapja dhe vënia në pranga e shtetasit N.K., 53 vjeç, banues në Kukës, për të cilin Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës ka caktuar masën e sigurisë “Arrest me burg”, për veprat penale “Plagosja e rëndë me dashje”, dhe ” Mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe e municionit”. Ky shtetas, më datë 18.04.2020, në aksin rrugor Krumë-Kukës, ka plagosur me armë zjarri, për motive të dobëta, shtetasin D.V., 54 vjeç, banues në Kukës.