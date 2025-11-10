Një konflikt për motive të dobëta ka përfunduar me plagosjen e një personi në lagjen “24 Maji” të Vlorës.
Rreth orës 20:00, Bledar Skenderaj, 30 vjeç, u godit me një mjet prerës dhe ndodhet aktualisht në spital, në gjendje kritike për jetën.
Policia bën me dije se shërbimet e saj kanë identifikuar dhe shoqëruar personat e dyshuar që morën pjesë në incident në ambientet e Komisariatit të Policisë Vlorë.
Policia nga ana tjetër po punon për zbardhjen e rrethanave që çuan në plagosjen e 30-vjeçarit.
