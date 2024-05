Një aksident i rëndë rrugor u shënua mesditen e sotme në rrugën nacionale Lezhë-Milot, në afërsi të fshatit Gajush. Një trajler ka përplasur makinën “Ford” që drejtohej nga efektivi i Policisë Rrugore, Gjergj Vasia. Efektivi sapo kishtë lënë shërbimin dhe po udhëtonte me makinën private drejt banesës kur është goditur nga mjeti I tonazhit të rëndë.

Vasia është transportuar në urgjencen e Spitalit të Traumës, ku mësohet se është në gjendje të rëndë shëndetësore.

Blute ndodhen ne vendin e ngjarjes dhe po punojne per zbardhjen e shkaqeve te aksidentit. Sipas të dhenave paraprake, efektivi ne drejtimin e mjetit, po tentonte te hynte me rrugë kryesore kur është goditur nga trajleri. Po kështu është ndaluar drejtuesi i trajlerit, shtetas boshnjak.

“Rreth orës 15:30, në aksin rrugor “Lezhë-Milot”, kamioni me drejtues shtetasin boshnjak Nj. G. është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin Gj. V., punonjës policie i DVP Lezhë, i cili sapo kishte përfunduar shërbimin. Si pasojë e aksidentit është dëmtuar shtetasi Gj. V., i cili po dërgohet në spitalin e Traumës, Tiranë, për ndihmë mjekësore. Me shtetasin Nj. G. po kryhen veprimet procedurale. Grupi hetimor dhe opgj të AMP-së, në drejtimin e Prokurorisë, vijojnë punën në vendngjarje, për sqarimin e rrethanave të aksidentit”, bëhet e ditur në njoftimin e policisë./m.j