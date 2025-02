Një 44-vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar për trafikim droge dhe pjesë e një organizate kriminale, është arrestuar nga Policia e Shtetit.

Mësohet se Ilir Zotaj, alias Zio Bushi është kapur me qëllim ekstradimin në Itali, pasi shteti fqinj e ka dënuar këtë shtetas me 5 vjet, 6 muaj e 17 ditë burgim, e ka dënuar këtë shtetas me 5 vjet, 6 muaj e 17 ditë burgim.

Gjatë periudhës dhjetor 2008 -mars 2010, janë sekuestruar rreth 10.4 kg lëndë narkotike kokainë e trafikuar nga kjo organizatë, në disa qytete të Italisë, në Belgjikë dhe në Shqipëri.

Njoftimi i Policisë:

Një tjetër shtetas i kërkuar ndërkombëtarisht u vu në pranga gjatë 24 orëve të fundit, nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale.

Finalizohet operacioni policor i koduar “Operacionalja 28”.

Lokalizohet, kapet dhe arrestohet provizorisht, me qëllim ekstradimin në Itali, një 44-vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar.

Në vijim të operacioneve të njëpasnjëshme për lokalizimin, kapjen dhe arrestimin e shtetasve të shpallur në kërkim ndërkombëtar, shërbimet e Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale kanë organizuar dhe finalizuar një tjetër operacion, gjatë 24 orëve të fundit.

Në kuadër të operacionit “Operacionalja 28”, u lokalizua në Tiranë dhe u arrestua provizorisht shtetasi i shpallur në kërkim ndërkombëtar Ilir Zotaj alias Zio Bushi, 44 vjeç, banues në Tiranë.

Gjykata e Apelit e Peruxhias, Itali, e ka dënuar këtë shtetas me 5 vjet, 6 muaj e 17 ditë burgim, për veprat penale “Organizata kriminale” dhe “Trafikimi i narkotikëve”, parashikuar nga Kodi Penal i Italisë.

Ky shtetas dyshohet se ka qenë pjesë e një organizate kriminale që përbëhej nga shtetas shqiptarë, e cila ka organizuar dhe financuar trafikimin e lëndëve narkotike, kryesisht nga Belgjika në Itali.

Gjatë periudhës dhjetor 2008 – mars 2010, janë sekuestruar rreth 10.4 kg lëndë narkotike kokainë e trafikuar nga kjo organizatë, në disa qytete të Italisë, në Belgjikë dhe në Shqipëri.

Interpol Tirana po bashkëpunon me Interpol Romën, për të finalizuar procedurën e ekstradimit të këtij shtetasi, në Itali.