Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatet e dërguara nga Prokuroria e Përgjithshme për kandidatin për deputet të Nismës “Thurje”, Napolon Laska.

Nga verifikimi i thelluar i Organit të Akuzës për kandidatin Laska, ka rezultuar se ai nuk preket nga ligji i Dekriminalizimit.

Në këtë mënyrë, Laska është i pastër dhe mund të vijojë garën politike për zgjedhjet parlamentare të 25 prillit.

Të dhënat e Prokurorisë, pas hetimit të thelluar:

Nuk rezultoi të ketë kryer ndryshime në përbërësit e gjendjes civile të ndryshme nga ato të deklaruara në formularë;

Nuk rezultoi i dënuar me vendim të formës së prerë, për kryerjen e ndonjë vepre penale, nga autoriteti gjyqësor shqiptar;

Nuk rezultoi i dënuar me vendim gjyqësor jopërfundimtar nga një autoritet gjyqësor shqiptar për një çështje penale të pazgjidhur me vendim gjyqësor të formës së prerë;

Nuk rezultoi të ketë qenë i ndaluar apo arrestuar nga organet ligjzbatuese, për kryerjen e një vepre penale;

Nuk rezultoi të ketë qenë i siguruar me ndonjë masë shtrënguese të sigurisë personale./ b.h