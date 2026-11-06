Një 71-vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane është arrestuar në Vaun e Dejës, me qëllim ekstradimin drejt Italisë.
Sipas informacioneve zyrtare, mësohet se shtetasi Kol Ndoj ishte dënuar me 9 vite burg për veprën penale të shfrytëzimit seksual dhe prostitucionit.
Policia e Shtetit njofton se arrestimi u krye në kuadër të një tjetër faze të operacionit të koduar “Fast”, nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale në Departamentin e Policisë Kriminale, në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë Shkodër.
Sipas njoftimit, Ndoj ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Roma, pasi Gjykata e Apelit në Napoli, me vendim të datës 23 prill 2021, e kishte dënuar me 9 vite burgim për veprën penale “Shfrytëzimi seksual/Prostitucioni”.
Ndërkohë, Interpol Tirana, në bashkëpunim me autoritetet italiane, po vijon procedurat për ekstradimin e tij drejt Italisë.
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