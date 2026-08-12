Agjentët e Interpol Tiranës, në bashkëpunim me homologët kosovarë, kanë finalizuar procedurën për ekstradimin e një 50-vjeçari të dënuar për vrasje, nga Tirana për në Prishtinë.
Shtetasi kosovar Anton Allakaj, 50 vjeç, ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi Gjykata e Pejës, në vitin 2021, e kishte dënuar me 11 vjet e 6 muaj burgim për veprën penale “vrasja”. Sipas autoriteteve, nga dënimi i dhënë nga gjykata kosovare, Allakajt i kanë mbetur për të vuajtur edhe 9 vjet e 8 muaj burgim.
Pas përfundimit të procedurave ligjore, 50-vjeçari është ekstraduar nga Shqipëria dhe i është dorëzuar autoriteteve të Kosovës për të vuajtur pjesën e mbetur të dënimit.
“Specialistët e Interpol Tiranës, si rezultat i bashkëpunimit me homologët, finalizuan procedurën për ekstradimin nga Shqipëria, në Kosovë, të shtetasit kosovar, Anton Allakaj, 50 vjeç, i cili ishte në kërkim, pasi Gjykata e Pejës, në vitin 2021, e ka dënuar me 11 vjet e 6 muaj burgim, për veprën penale “vrasja”. Nga ky dënim, 50-vjeçarit i kanë mbetur për të vuajtur, 9 vjet e 8 muaj burgim”, bëhet me dije në njoftimin zyrtar.
Procedurat janë kryer nga Interpol Tirana ditën e sotme.
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