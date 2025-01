Një aksident tragjik ndodhi këtë mëngjes në Lezhë.

Pranë mbikalimit Ishull- Lezhë, automjeti tip “Benz”, me drejtues shtetasin me iniciale M. M., u përplasur me një motomjet. Përplasja rezultoi fatale për drejtuesin e motorit, 56-vjeçarin Pavlin Ndoj. Për shkak të plagëve të rënda, ai ndërroi jetë në spital.

Ndërkohë, drejtuesi i automjetit, u shoqërua në komisariat, ndërsa ka nisur hetimi për zbardhjen e aksidentit.