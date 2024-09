Një person i dytë është vënë në pranga në lidhje me vrasjen e 62-vjeçarit Enver Balla, ngjarje e ndodhur në Shënavlash të Durrësit.

Edison Brahaj, 25 vjeç është vënë në pranga pasi dyshohet se ka bashkëpunuar me djalin e viktimës, Esmeraldin për transportimin me automjet të trupit të viktimës nga vendi i ngjarjes deri tek vendi ku u gjet nga policia.

“Gjatë kontrollit në banesën e E. B., u gjet dhe u sekuestrua një shumë prej 145 000 lekësh. Për sa më sipër, ky shtetas u arrestua për veprat penale “Moskallëzim i krimit”, “Veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës” dhe “Fshehja ose asgjësimi i kufomës””, njoftoi policia.

Ndërkohë detaje të reja janë zbuluar nga krimi i rëndë që ndodhi në Shënavlash të Durrësit, ku djali vrau babanë.

Kasaforta e prerë me gur fresibël në pjesën e pasme të saj dhe që ndodhej në dhomën e Esmerald Ballës, ishin indiciet e para të hetuesve se pas zhdukjes së Enver Ballës fshihej diçka tjetër.

Që prej momenteve të para që Esmerald Balla bëri denoncim në polici, hetuesit i morën me rezerva deklarimet e tij dhe e mbajtën në vëzhgim.

Siç ka mësuar gazetari Besar Bajraktaraj, në deklarimet e para për kasafortën, hetuesit patën deklarime kontradiktore në lidhje me çelësin, që herë thoshte e mbante babai e herë ai vetë.

Pasi kishte sajuar historinë se i ati kishte ikur me një grua, e cila i kishte shkuar në Instagram, policia vendosi t’i sekuestrojë celularin, tek i cili u ndërhy me ekspertë të IT.