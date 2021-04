Koronavirusi vijon të marrë të tjera jetë njerëzish në Shqipëri.

Arben Plaku, kryetar i njësisë administrative Pajovë ne rrethin e Peqinit ka ndërruar jetë si pasojë e Covid-19.

Korrespondenti i gazetës “Panorama” raporton e 46-vjeçari ka ndërruar jetë sot në një nga spitalet Covid në Tiranë. Ai ishte shtruar në spital pas përkeqësimit të gjendjes shëndetësore.

Gjatë 24 orëve të fundit, janë regjistruar 434 raste të reja me koronavirus, me një rritje krahasuar me një ditë më parë ku u regjistruan 304 raste të reja. Ministria e Shëndetësisë bën me dije se 8 persona kanë humbur jetën.

Aktualisht në spitalet COVID në Tiranë dhe tre spitalet rajonale po trajtohen 271 pacientë, 9 në terapi intensive, nga të cilët 2 pacientë janë të intubuar./ b.h