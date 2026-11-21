Një 80-vjeçar i identifikuar si Nasi Peto ka humbur jetën pasditen e sotme, pasi biçikleta me të cilën udhëtonte u përplas me një automjet në aksin rrugor Fier-Seman.
Aksidenti ka ndodhur rreth orës 16:15, ndërsa drejtuesi i biçikletës ndërroi jetë në vendngjarje.
Sipas njoftimit të policisë, në aksident u përfshi automjeti me drejtues shtetasin V. M., 61 vjeç, i cili u përplas me biçikletën që drejtohej nga shtetasi N. P., rreth 80 vjeç.
Si pasojë e përplasjes, i moshuari ka marrë dëmtime të rënda dhe ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes.
Ndërkohë, drejtuesi i automjetit do të shoqërohet në komisariat për kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale.
Grupi hetimor ndodhet në punë për të zbardhur rrethanat dhe shkaqet e aksidentit tragjik.
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