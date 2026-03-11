Pas largimit të Ilir Proda nga posti i Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, është hapur zyrtarisht gara për përzgjedhjen e drejtuesit të ri të institucionit. Kjo e mërkurë, 11 mars, shënoi edhe afatin e fundit për dorëzimin e aplikimeve nga kandidatët në garë.
Gazetari i Vizion Plus, Esido Barkaj, ka zbardhur listën zyrtare të emrave që kanë paraqitur kandidaturën për të marrë drejtimin e Policisë së Shtetit.
Në listën e kandidatëve përfshihen:
Pëllumb Seferi
Elidon Çela
Alfred Çepe
Rebani Jaupi
Saimir Boshnjaku
Lorenc Panganika
Afrim Tafa
Neritan Nallbati
Idejet Faskaj
Gentian Berberi
Tonin Vocaj
Skënder Hitaj
Arjanit Arapi
Gentjan Shehaj
