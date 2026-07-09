Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Shkodrës, ku një grua është vrarë nga bashkëshorti i saj.
Sipas informacioneve paraprake, autori i dyshuar është Shtjefën Ziçi, 64 vjeç, i cili dyshohet se ka qëlluar me armë gjahu bashkëshorten e tij, Bardhe Ziçi, 54 vjeçe.
Si pasojë e plagëve të marra, 54-vjeçarja ka humbur jetën në vendngjarje.
Grupi hetimor po punon për të zbardhur rrethanat dhe motivin e ngjarjes, ndërsa pritet edhe reagimi zyrtar i Policisë së Shtetit.
Krimi dyshohet se ka ndodhur pranë banesës së çiftit, në zonën e Unazës Lindore të qytetit. Pas ngjarjes, autori i dyshuar është arrestuar nga policia.
Në vendin e ngjarjes kanë mbërritur menjëherë efektivët e policisë dhe grupi hetimor, të cilët po kryejnë veprimet procedurale për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Deri më tani nuk janë bërë të ditura motivet e krimit, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rastit.
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