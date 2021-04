Dorina Alla kishte emigruar nga Shqipëria për në Itali për t’i shpëtuar tërmetit. Edhe pse kishte menduar se kishte gjetur qetësinë, ajo u vra nga dora e burrit të saj me një çekiç në moshën 39 vjeçare në shtëpinë e tyre në Pove del Grappa në provincën e Vicenza.

Çifti ishte vendosur atje për rreth katër vjet me fëmijët e tyre 13 dhe 9 vjeç. Një dramë familjare, ajo që ndodhi në komunën provinciale, e cila përfshinte fatkeqësisht edhe të mitur në kohën e vrasjes. Të dy fëmijët, të tmerruar nga britmat dhe të mbyllur në një dhomë të shtëpisë, telefonuan një kushëri i cili jeton disa metra larg.

Ajo e këshilloi vajzën 13-vjeçare të mbyllej në një dhomë me vëllain e saj më të vogël derisa të kalonte ‘stuhia’. Por në atë moment po ndodhte vrasja e rëndë: Gezim Alla, punëtor i metaleve 51 vjeç me origjinë shqiptare, vrau bashkëshorten e tij Dorina, duke e goditur vazhdimisht në kokë me çekan pas një debati të dhunshëm.

Arsyet e mosmarrëveshjes ishin të kota. Nuk ishte hera e parë që kishte një diskutim të ashpër midis bashkëshortëve. Fëmijët shpesh i dëgjonin ata duke u grindur, për fat të keq, aq sa në disa raste karabinierëve u duhej të ndërhynin derisa së fundmi ngjarja përfundoi në tragjedi.

Kur Alla kuptoi se çfarë kishte bërë, ai telefonoi vetë 112. Më pas, u dorëzua, duke deklaruar se e goditi me dhunë gruan e tij. Agjentët e policisë ndërhynë në vend, së bashku me mjekët e urgjencës që nuk mund të bënin asgjë për ta shpëtuar 39 vjeçaren. Sipas historisë së dhënë nga mbesa e viktimës, 39-vjeçarja donte të largohej, të kërkonte një punë dhe të merrte fëmijët me vete. Partneri, megjithatë, nuk dëshironte të ndahej./ b.h