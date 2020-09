Komisioni i Posaçëm për përzgjedhjen e anëtarëve të KQZ ka zhvilluar mbledhjen sot për të përcaktuar kandidatët që plotësojnë kriteret.

17 kandidatë janë s’kualifikuar teksa në garë tashmë mbeten 53. Për këta kandidatë do të zhvillohen pikërisht seanca dëgjimore në ambientet e Kuvendit në datat 29 dhe 30 shtator.

Në mbledhje ishin të pranishëm nga mazhoranca Gjiknuri, Shameti dhe Hyseni, nga opozita parlamentare Murrizi dhe Edmond Stojku kurse nga opozita jashtëparlamentare Oerd Bylykbashi.

Me marrëveshjen e 5 qershorit, KQZ do të riformatohet dhe do të ketë 12 anëtarë dhe 3 nivele.

NJOFTIMI NGA KUVENDI

Mblidhet Komisioni i Posaçëm për shqyrtimin dhe përzgjedhjen e kandidarurave, për organet drejtuese të KQZ-së.

Sot, në ambientet e Kryesisë së Kuvendit u zhvillua mbledhja e parë e Komisionit të Posaçëm Parlamentare ngritur me Vendimin nr. 50/2020 të Kuvendit për shqyrtimin dhe përzgjedhjen e kandidaturave për organet drejtuese të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve

Të pranishëm në mbledhje ishin: Kryetari i komisionit z.Damian Gjiknuri, anëtarët e komisionit: z. Adnor Shameti, z. Alket Hyseni, si përfaqësues të shumicës parlamentare, z. Myslim Murrizi dhe z. Edmond Stojku, përfaqësues të Pakices Parlamentare; si dhe z. Oerd Bylykbashi, me cilësinë e të dërguarit të posaçëm të partive parlamentare të dala nga zgjedhjet e përgjithshme 2017.

Komisioni, pasi shqyrtoi të gjitha aplikimet për organet drejtuese të KQZ, vendosi unanimisht: Kualifikimin e 52 aplikantëve dhe skualifikimin e 17 prej tyre, për arsye të mosplotësimit të kritereve ligjore të percaktuara në Ligjin 10019, datë 29.12.2008 , i ndryshuar “ Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërise”.

Komisioni gjithashtu vendosi të kryejë seanca dëgjimore me kanditatët e kualifikuar, që do të zhvillohen në ambientet e Kuvendit në dt 29-30 shtator 2020.

Lista me kandidaturat që i plotësojnë kriteret për pozicionet e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve; Nënkomisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve; Komisionit Rregullator; dhe Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve

Admir Drago KOMISIONER + rregullator + KAS Agim Paskali rregullator + KAS Agron Haxhimihali KOMISIONER + nënkomisioner + rregullator Agron Sulshabanaj KAS Arben Xhiku KOMISIONER + rregullator Arben Isaraj KAS Ardjan Myslimaj KOMISIONER + rregullator Arens Çela rregullator + KAS Behar Zeneli rregullator Besnik Maho KAS Bledar Skënderi KOMISIONER Drita Avdyli KOMISIONER + rregullator Dritan Çaka KOMISIONER + rregullator + KAS Elona Bano rregullator Elvin Lako KOMISIONER + rregullator + KAS Elvis Çefa nënkomisioner + rregullator + KAS Emiliano Braho rregullator + KAS (skualifikohet për rregullator) Esmir Rringaj KAS Fatmir Tafaj KAS Farie Osmani KAS Florian Beqiraj rregullator + KAS Gentian Rumano KAS Haki Mustafa KOMISIONER + nënkomisioner + rregullator Halil Hyseni KOMISIONER Helga Vukaj KOMISIONER + nënkomisioner+ rregullator + KAS Hysen Osmanaj KOMISIONER + nënkomisioner+ rregullator + KAS Ilirjan Rusmaili KOMISIONER + KAS Ilirjan Celibashi KOMISIONER Ilirjana Nano rregullator Irena Nino KAS Irsa Ruçi KOMISIONER + rregullator Ismail Tafani KOMISIONER + nënkomisioner Iva Nathanaili rregullator+ KAS Kamerion Salillari rregullator + KAS (skualifikohet për rregullator) Klement Zguri rregullator Koli Bele KOMISIONER + KAS Kristaq Kume rregullator Laureta Bregasi rregullator + KAS Lealba Pelinku KOMISIONER + nënkomisioner+ rregullator + KAS Ledio Braho KAS Lefterie Luzi Lleshi KOMISIONER + rregullator + KAS Leonard Gremshi rregullator + KAS Lindita Tako rregullator + KAS Mimoza Canaj KAS Muharrem Çakaj KOMISIONER + nënkomisioner+ rregullator + KAS Odeta Berberi rregullator Odeta Seferaj KAS Petrit Çano KAS Redinela Beqiraj KAS Sali Shehu KOMISIONER Sokol Bana KOMISIONER + KAS Spiro Maliqi rregullator + KAS Theodhor Sollaku rregullator + KAS

/e.rr