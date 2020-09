Ka përfunduar procesi i votimit në degën e Partisë Demokratike në Gjirokastër. Dega njofton se se në votim kanë marrë pjesë 618 anëtarë ose 63,3 %, nga 975 anëtarë që janë në total.

Pas votimit janë përzgjedhur 11 kandidatë: Adil Xhelili, Alije Kokalari, Altin Çomo, Antonela Lena, Beqir Gjika, Besnik Aliaj, Entela Shehaj (Fico), Nikolla Zhulla, Roland Bejko, Shemsho Lamaj, Tritan Shehu.

Njoftimi i plotë:

Përfundon procesi i votimit për konfirmimin e kandidatëve në Degën Gjirokastër. Mirënjohje të thellë për pjesëmarrjen masive në këtë proces të anëtarëve të Partisë. Mirënjohje për grupin e punës për organizimin e një procesi model.

Në përfundim të dhënat e votimit janë si më poshtë:

Numri i anetareve me të drejtë vote: 975 anëtarë

Pjesëmarrja në votime: 618 anëtarë ose 63,3 %

Anëtarët konfirmuan kandidatët e mëposhtëm, që vijonë procesin ne fazën tjetër:

1.ADIL XHELILI

2.ALIJE KOKALARI

3.ALTIN ÇOMO

4.ANTONELA LENA

5.BEQIR GJIKA

6.BESNIK ALIAJ

7.ENTELA SHEHAJ (FICO)

8.NIKOLLA ZHULLA

9.ROLAND BEJKO

10.SHEMSHO LAMAJ

11.TRITAN SHEHU

Procesi i brendshëm përfundoi! Demokratët e Gjirokastrës janë bashkë dhe në aleancë edhe me qytetarët e ndershëm të Gjirokaster do të mundin të keqen dhe do ti sigurojnë fitoren e thellë të Partisë Demokratike në zgjedhjet e 25 Prillit 2020.