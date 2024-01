Një burrë me origjinë shqiptare për 4 vite dyshohet të ketë luajtur rolin e tij në një komplot të sofistikuar të rritjes së kanabisit, i cili mund t’i ketë sjellë atij mbi 500 mijë paund.

Një operacion i koordinuar që përfshin policinë e West Yorkshire dhe Shërbimin e Emigracionit çoi në burgosjen e pesë anëtarëve të një bande shqiptare të drogës shtatorin e kaluar, pasi ata krijuan kultivime të fshehura kanabisi në shtëpi në distriktin Bradford dhe në South Yorkshire.

Gjykata e Bradford Crown dëgjoi të hënën se organizatorët përdorën dokumente të rreme identiteti për të marrë me qira shtëpi dhe për të ngritur fabrika kanabisi duke gërmuar hapësira nën tokë dhe duke përdorur dyert e garderobës për të fshehur hyrjen në zonat e papafingo.

Erjon Xheladinaj, 33 vjeç, banues në Aspen Grove, u bë i pandehuri i fundit që u burgos pasi pranoi përfshirjen e tij për prodhimin e drogës e klasifikuar si B.

Shtatorin e kaluar, menaxheri dhe drejtori i operacionit të drogës Klesti Gorcellari, 24 vjeç, u burgos për shtatë vjet e gjysmë pasi u dënua për prodhimin e kanabisit dhe posedim të dokumenteve false të identitetit. Bashkëpunëtorët e tij të besuar Isuf Roshi, 24 vjeç dhe Armando Sulce, 27 vjeç, u burgosën me pesë vjet dhe katër vjet respektivisht pasi u shpallën gjithashtu fajtorë për të njëjtat akuza. Andrit Toci, 33 vjeç dhe Revi Shehu, 25 vjeç, u dënuan me nga 12 muaj burg për punë si kopshtarë kanabisi.

Në seancën e dënimit të vitit të kaluar, prokurori Gerald Hendron tha se oficerët nga Policia e West Yorkshire dhe shërbimi i imigracionit kishin vëzhguar adresat në Bradford, Keighley, Leeds dhe Barnsley dhe më 7 korrik 2021, u zhvillua një operacion i madh i koordinuar për të kontrolluar rrjetin e pronave me qira.

Fermat e kanabisit u gjetën të fshehura pas paneleve dhe dyerve të rreme dhe në gropa të pasigurta që i kishin bërë pronat në mënyrë të rrezikshme të paqëndrueshme. Ai tha se aksesi në bimë ishte përmes dollapëve, nën dollapët e kuzhinës dhe përmes kalimeve të fshehura mirë dhe kapakëve të papafingos. Në vitin 2019, një bastisje e policisë në një dyqan në Leeds zbuloi një fermë kanabisi prej 150,000 £ me disa nga 275 bimët e fshehura nën një derë në bodrum.

Në një shtëpi me qira në Thurston Garden, Bradford, oficerët gjetën një fermë kanabisi të fshehur në një hapësirë të paqëndrueshme të gërmuar dhe hyrja në të bëhej nga poshtë makinës larëse. Në atë adresë, bimët dhanë kanabis me vlerë pak më shumë se 19,000 £ dhe një drogë tjetër me vlerë 46,000 £ u zbulua në një pronë në Keighley. Gjykata dëgjoi se bimët po rriteshin në papafingo dhe se sasia totale e kanabisit e sekuestruar nga oficerët mund të kishte një vlerë rruge prej gati 500,000 £.

Z. Hendron tha se drejtuesit e bandës kishin investuar shumë në organizimin me më shumë se 45,000 £ të paguara për të marrë me qira pronat dhe automjetet. Ai tha se në total nuk janë përfshirë pajisjet e nevojshme për ngritjen e fermave dhe ngrohjen dhe ujitjen e impianteve. Hendron tha se disa prej shtëpive u ishin shkaktuar dëme serioze. Fatura e dëmit në njërën prej tyre, vlerësohet të jetë 18,000 £. Prokuroria tha se Gorcellari kishte drejtuar dhe organizuar prodhimin e kanabisit në shkallë industriale dhe do të priste një shpërblim të konsiderueshëm.

Gjykatësi Jonathan Rose tha se nuk kishte kuptim që Xheladinaj me arsim universitar të kishte braktisur fermën e tij familjare në Shqipëri dhe të kishte paguar një shumë të konsiderueshme për të hyrë në këtë vend ku ishte i punësuar në punë të rëndomta. Gjykatësi tha se i pandehuri kishte bërë zgjedhjen më të keqe kur u përfshi në një kriminalitet të sofistikuar dhe të gjerë.

Ai i tha babait të një fëmije: “Gjykata nuk kënaqet kur dërgon një burrë me karakter të mirë deri tani për të vuajtur një dënim të gjatë me burg, por në të vërtetë nuk ka asnjë alternativë në rastin tuaj.” Gjykatësi tha se shkelja kishte ndodhur gjatë tre viteve dhe kishte përfshirë ngritjen e komplekseve në pronat rezidenciale dhe komerciale./m.j